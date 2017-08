Vierstündige Diana-Doku beschert Vox glänzende Werte

© TLC

Die lange Dokumentation zum Tode von Prinzessin Diana hat Vox am Samstagabend richtig gute Quoten beschert. Dadurch lag man dann am Ende des Tages auch vor ProSieben und Vox. TLC hat eine geplante Diana-Doku doch nicht gezeigt.



27.08.2017 - 09:50 Uhr von Timo Niemeier 27.08.2017 - 09:50 Uhr

In den vergangenen Wochen haben etliche Sender Dokus zum 20. Todestag von Prinzessin Diana angekündigt. Vox und TLC wollten eigentlich beide an diesem Samstag mit langen Dokus auf Zuschauerfang gehen. Und während TLC sein Programm heimlich still und leise geändert hat und am Samstag sein reguläres Programm gezeigt hat, konnte Vox mit einer XXL-Diana-Doku punkten.

1,78 Millionen Menschen sahen sich die mehr als vierstündige Doku an, 620.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. "Diana - Die Tragödie einer Prinzessin" kam damit bei den jungen Zuschauern auf starke 10,2 Prozent. Das war zudem der beste Wert der Samstags-Dokus bei Vox seit April 2016. Vox musste sich damit in der Zielgruppe und in der Primetime nur RTL und ProSieben geschlagen geben.

Weil "Shopping Queen" auch am Nachmittag für weitestgehend stabil gute Quoten sorgte, erreichte Vox einen Tagesmarktanteil in Höhe von 9,2 Prozent und landete damit auf Platz zwei hinter RTL. Beim Gesamtpublikum reichte es angesichts von 7,3 Prozent zu Platz vier - damit lag man noch weit vor ProSieben und Sat.1.

Teilen