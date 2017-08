RTL II: "Curvy Supermodel" geht unspektakulär zu Ende

© RTL II

Bei RTL II ist am Montagabend die zweite Staffel von "Curvy Supermodel" zu Ende gegangen. Die Quoten fielen wie schon in den Wochen zuvor unspektakulär aus. Am Vorabend lag der Sender mit seinen Soaps dagegen deutlich vor ProSieben.



29.08.2017 - 09:11 Uhr von Alexander Krei 29.08.2017 - 09:11 Uhr

Eigentlich sollte "Curvy Supermodel" eine Art Aushängeschild für RTL II werden, doch die Quoten der Castingshow waren auch im zweiten Anlauf blass. In den vergangenen Wochen kam das Format nie in die Nähe der Millionen-Marke - und auch das Finale blieb am Montagabend darunter. Mehr als 810.000 Zuschauer waren nicht drin, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 5,8 Prozent. Das ist nicht wirklich schlecht, stellt gleichzeitig aber auch keinen überragenden Erfolg dar.

Alles in allem schnitt die zweite Staffel mit weniger als sechs Prozent Marktanteil sogar etwas schwächer ab als die Vorjahres-Staffel. Im Anschluss an "Curvy Supermodel" machte die Reportage "24 Stunden Berlin: So tickt unsere Hauptstadt" ihre Sache übrigens deutlich besser als "Janni & Peer... und ein Baby": Auf immerhin 5,1 Prozent Marktanteil brachte es die kurzfristig ins Programm genommene Sendung, ehe das Finale der Baby-Dokusoap am späten Abend bei 310.000 Zuschauern sowie 4,0 Prozent hängen blieb.

Die besten Quoten verbuchte RTL II unterdessen bereits am Vorabend: Dort erzielten die beiden Soaps "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" sehr gute Marktanteile von 10,1 und 11,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Damit lag der Sender zu diesem Zeitpunkt deutlich vor ProSieben, wo "Galileo" mit nur 8,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe schwach in die neue Woche startete. Im Vorfeld taten sich schon zwei "Simpsons"-Folgen mit Werten von 7,2 und 8,4 Prozent schwer. Auch am Nachmittag hatte ProSieben immer wieder mit der Einstelligkeit zu kämpfen.

Auch für Vox besteht derzeit am Vorabend noch Luft nach oben: Dort schlugen sich "Die Immobilienjäger" auf dem Sendeplatz um 18 Uhr mit 6,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bei insgesamt 500.000 Zuschauern unspektakulär und auch "Das perfekte Dinner" verharrte anschließend angesichts von 6,6 Prozent auf diesem Niveau. Am Abend erzielten mehrere Folgen von "Goodbye Deutschland" unterdessen Werte zwischen 6,9 und 7,6 Prozent.

