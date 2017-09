Kessler-Talk holt neue Rekord-Reichweite bei ZDFneo

© ZDF/André Beckersjürgen

ZDFneo hat mit "Sitzheizung gibt's nicht" in den vergangenen Wochen gute Quoten einfahren können. Zum Abschied schalteten sogar über eine halbe Million Zuschauer ein. Starke Quoten gab es daneben auch für DMAX und den Disny Channel.



08.09.2017 - 09:36 Uhr von Alexander Krei 08.09.2017 - 09:36 Uhr

Michael Kesslers Comedy-Talk "Sitzheizung gibt's nicht" hat zum Abschied mehr Zuschauer erreicht als in den zurückliegenden Wochen. 540.000 Zuschauer verfolgten am Donnerstag um 22:15 Uhr bei ZDFneo die Folge mit Bülent Ceylan und Cordula Stratmann - das waren 150.000 mehr als beim erst in der vorigen Woche aufgestellten Bestwert und entsprach einem sehr guten Marktanteil von 2,6 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Sendung mit 2,0 Prozent Marktanteil gut an.

Einziger Wermutstropfen: Eine weitere, direkt im Anschluss gezeigte Folge von "Sitzheizung gibt's nicht" fiel auf 1,4 Prozent zurück und damit auf ein neues Tief. Insgesamt blieben aber immer noch 320.000 Zuschauer dran. Unterm Strich kann man bei ZDFneo mit der ersten Staffel also durchaus zufrieden sein. Zu Beginn des Abends hatte bereits "Der Staatsanwalt" für gute Quoten gesorgt: 1,35 Millionen Zuschauer sahen die erste Folge, bei einer weiteren waren schließlich noch 1,40 Millionen dabei.

Einen guten Abend erwischte aber auch DMAX, wo die "Auction Hunters" zunächst bis zu 460.000 Zuschauer erreichten und sich auf 3,0 Prozent Marktanteil steigerten. Am späten Abend drehte der Männersender schließlich richtig auf: So unterhielt die Reihe "Mysterien von oben - Rätselhafte Satellitenbilder" im Schnitt 390.000 Zuschauer, die den Marktanteil in der Zielgruppe auf 4,6 Prozent nach oben trieben. Die "Fluss-Monster" erzielten danach 5,7 Prozent, ehe sich die "Auction Hunters"-Wiederholungen auf bis zu 6,8 Prozent steigerten.

Entsprechend stark fiel dann auch der Tagesmarktanteil aus: Mit 2,7 Prozent war DMAX am Donnerstag der mit Abstand erfolgreichste kleine Sender in der Zielgruppe. Doch auch beim Disney Channel kann man zufrieden sein, schließlich lag man mit 1,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen auf Augenhöhe mit Super RTL. Hier sorgte "Sister Act 2 - In göttlicher Mission" mit 500.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 2,4 Prozent in der Zielgruppe für einen schönen Erfolg in der Primetime. Später am Abend punktete "Roseanne" sogar mit starken 3,5 Prozent.

