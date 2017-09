Guter Start für "Love Island", aber Callboys enttäuschen

© RTL II

Wechselbad der Gefühle für RTL II: Während die Kuppelshow "Love Island" einen guten Start erwischte, tat sich "Call the Boys" deutlich schwerer. Der Serien-Pilot bewegte sich am Montagabend unterhalb des Senderschnitts.



12.09.2017 - 09:15 Uhr von Alexander Krei 12.09.2017 - 09:15 Uhr

Der Montagabend stand bei RTL II ganz im Zeichen nackter Haut, doch durchweg erfolgreich war der Sender damit nicht. Einzig die neue Realityshow "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe", die in den kommenden drei Wochen am späten Abend zu sehen sein wird, konnte zum Auftakt überzeugen. Mit 710.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren verzeichnete das Format zur besten Sendezeit einen guten Marktanteil von 7,3 Prozent in der Zielgruppe und bewegte sich damit klar über den Normalwerten von RTL II.

Insgesamt verpasste der Sender die Millionen-Marke nur knapp: 980.000 Zuschauer waren um 20:15 Uhr dabei, um die erste "Love Island"-Folge zu sehen. Danach kamen allerdings viele davon abhanden: Für die neue Serie "Call the Boys - 4 Männer für gewisse Stunden" konnten sich nur noch 670.000 Zuschauer begeistern, sodass der Marktanteil in der Zielgruppe auf 4,4 Prozent und damit unter den Senderschnitt abrutschte. Damit dürfte sich "Call the Boys" nicht unbedingt für eine Fortsetzung empfohlen haben.

Auch die Doku "Sex Secrets - Das macht Deutschland an!" blieb im weiteren Verlauf des Abends mit nur 550.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 4,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen blass. Dass RTL II den Vorabend umbaute, um "Love Island" anzuschieben, hat indes nur bedingt geholfen: "Berlin - Tag & Nacht" schlug sich als unmittelbares Vorprogramm mit 7,8 Prozent gut, aber nicht herausragend. Die auf 18:00 Uhr verschobenen "RTL II News" erzielten 7,6 Prozent, "Köln 50667" schaffte dazwischen sogar 9,4 Prozent.

Zufrieden kann man unterdessen bei Vox sein, wo man am Montagabend auf "Goodbye Deutschland! Viva Mallorca" setzte und damit über drei Stunden hinweg im Schnitt 1,28 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 7,8 Prozent in der Zielgruppe erreichte. Für kabel eins war es dagegen kein allzu berauschender Abend: "Rush Hour" kam um 20:15 Uhr nicht über 790.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 4,4 Prozent in der Zielgruppe hinaus und auch "Born 2 Die" erwies sich danach mit 4,8 Prozent nicht als Erfolg.

Teilen