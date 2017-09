Sport1 knackt dank 1. FC Köln schon die 10-Prozent-Marke

© Uefa

Sportlich war der Europa-League-Einstand des 1. FC Köln wenig erfreulich, bei Sport1 darf man sich aber zumindest über herausragende Quoten freuen. Trotz verspätetem Anpfiff sahen deutlich mehr zu als bei den Gruppen-Spielen im letzten Jahr



15.09.2017 - 09:10 Uhr

Wegen Krawallen einiger Kölner Fans musste der Start des 1. FC Köln in die Europa League am Donnerstagabend um rund eine Stunde verschoben werden. Dem Interesse an dem Spiel tat dies aber offenbar kaum einen Abbruch: Bei Sport1 darf man über einen überaus gelungenen Start in die Europa-League-Saison jubeln.

2,14 Millionen Zuschauer sahen ab kurz nach 22 Uhr im Schnitt zu, das reichte beim Gesamtpublikum für hervorragende 11,2 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 10,2 Prozent Marktanteil erzielt. Zum Vergleich: Der Europa-League-Start der Schalker interessierte im vergangenen Jahr 1,79 Millionen Zuschauer - was schon der Bestwert für die Gruppenphase war. Zweistellige Marktanteile wurden damals erst erzielt, als es mit Schalke - Gladbach ein deutsches Duell gab.

Aufgrund des verspäteten Anpfiffs fiel die Vorberichterstattung mit rund drei Stunden übermäßig lange aus, denn Sport1 ging bereits um 19 Uhr auf Sendung - parallel zum Anpfiff der ersten Spiele dieses Spieltags. Im Schnitt sahen 580.000 Zuschauer den Countdown. 2,1 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, 1,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Sky bot um diese Zeit bereits Live-Bilder vom Fußball und erreichte mit den ersten Partien - darunter Hoffenheims Niederlage gegen Braga - 340.000 Zuschauer. Die Marktanteile lagen sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den 14- bis 49-Jährigen bei 1,3 Prozent. Die späteren Spiele ab 21 bzw. 22 Uhr verfolgten im Schnitt dann 450.000 Zuschauer. 2,0 Prozent betrug der Marktanteil hier beim Gesamtpublikum, 1,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

