"Kiss Bang Love" noch schwächer, "Love Island" obenauf

Nach dem verkorksten Start der Primetime-Version von "Kiss Bang Love" in der vergangenen Woche, lief Folge 2 sogar noch schwächer. Bei RTL II kommt "Love Island" hingegen immer besser in Schwung. Mit dem Thema Hochzeit tut sich RTL II hingegen schwer



22.09.2017 - 09:07 Uhr von Uwe Mantel 22.09.2017 - 09:07 Uhr

In der vergangenen Woche legte ProSieben eine ziemliche Bruchlandung mit der in "Bachelor"-Manier umgewandelten Primetime-Version von "Kiss Bang Love" hin - und das war kein Ausrutscher. In Woche 2 lief es sogar noch geringfügig schlechter: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei indiskutablen 6,2 Prozent. 780.000 Zuschauer sahen insgesamt nur zu, nochmal etwa 20.000 weniger als in der vergangenen Woche.

Nebenan bei RTL II hingegen kann man mit der Entwicklung seines Dating-Formats "Love Island" ziemlich zufrieden sein. Nachdem es in der ersten Woche noch ziemlich durchwachsen aussah, reichte es am Mittwoch bereits zu einem Rekord, der am Donnerstag nun nochmal übertroffen wurde. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen stieg auf 7,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 710.000 Zuschauer sahen insgesamt am späteren Abend ab 22:15 Uhr zu.

Weiterhin kein Glück hat RTL II hingegen mit dem Thema Hochzeit. Nachdem in den letzten Wochen schon die Hochzeits-Specials von "Frauentausch" wenig erquickliche Quoten erzielten, nutzte nun auch das neue Format "Voll Vertraut - Traumhochzeit mit Hindernissen" seine Chance nicht, um sich für eine Fortsetzung zu empfehlen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei sehr mäßigen 4,2 Prozent, insgesamt hatten 690.000 Zuschauer um 20:15 Uhr eingeschaltet.

Am Nachmittag steigerte sich der neue Daily Talk "Detlef Soost" unterdessen auf einen Bestwert. Mit 5,2 Prozent Marktanteil lag das Format erstmals in etwa auf Höhe des RTL II-Senderschnitts. Den Tiefpunkt vom Dienstag, als der Marktanteil bei wenig mehr als drei Prozent lag, hat "Detlef Soost" also ein ganzes Stück hinter sich gelassen.

