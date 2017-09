"Big Bang" und "2 Broke Girls" helfen "Mom" auf die Beine

© Warner Brothers Entertainment Inc

Mit seinem Sitcom-Abend war ProSieben zum Start in die Woche durchweg erfolgreich. "The Big Bang Theory" legte mit dem Tagessieg den Grundstein für den Erfolg von "2 Broke Girls" und "Mom". Bei RTL punktete dagegen einzig "WWM".



26.09.2017 - 09:04 Uhr von Alexander Krei 26.09.2017 - 09:04 Uhr

Nachdem der Marktanteil auf miese 4,5 Prozent in der Zielgruppe abgesackt war, nahm ProSieben die US-Sitcom "Mom" im Juli vorerst aus der Schusslinie und versprach, einen neuen Sendeplatz suchen zu wollen. Jetzt kehrte die Serie am späten Montagabend zurück und profitierte auf Anhieb vom erfolgreichen Comedy-Umfeld. So reichte es um 23:10 Uhr immerhin für einen Marktanteil von 10,1 Prozent in der Zielgruppe, die zweite Folge steigerte sich danach auf gute 11,8 Prozent.

Gut für ProSieben: Mit 590.000 Zuschauern hielt "Mom" fast alle Zuschauer der ersten Folge bei der Stange. Zuvor hatte sich schon "2 Broke Girls" erfolgreich zurückgemeldet - die beiden Folgen der Comedyserie verzeichneten Marktanteile von 12,2 und 11,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und bewegten sich damit im grünen Bereich. Grundlage des Erfolgs war jedoch einmal mehr der Dauerbrenner "The Big Bang Theory", der zum Start in den Abend mit 1,66 Millionen jungen Zuschauern sowie sehr guten 16,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe den Tagessieg für sich beanspruchte.

Insgesamt brachte es die Serie übrigens auf 2,19 Millionen Zuschauer. Bei den anschließenden Wiederholungen kamen zwar erwartungsgemäß einige Fans abhanden, doch mit Marktanteilen zwischen 12,8 und 13,3 Prozent kann man in Unterföhring sehr zufrieden sein. Anders die Lage in Sat.1: Dort blieben die Marktanteile des Serien-Abends zunächst einstellig. Vor allem der Neustart "Bull" tat sich schwer und kam nicht über 1,63 Millionen Zuschauer sowie 7,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus. Einzig "Scorpion" überzeugte am späten Abend mit 11,0 Prozent.

Umgekehrtes Bild dagegen bei RTL, wo die Marktanteile im Laufe des Abends immer tiefer fielen. "30 Minuten Deutschland" schaffte um 23:26 Uhr gerade mal noch 7,2 Prozent, nachdem sich "Extra" zuvor ebenso wie "This Time Next Year" nur knapp im zweistelligen Bereich halten konnte. Die Show mit Jan Hahn verharrte angesichts von nur 10,5 Prozent bei insgesamt 2,43 Millionen Zuschauern auf dem schwachen Niveau der Vorwochen. Dabei hatte sich "18 Jahre 'Wer wird Millionär?'" sich zunächst mit 4,29 Millionen Zuschauern sowie 13,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe noch gut geschlagen.

Um ein Haar hätte RTL sogar die Tagesmarktführerschaft verspielt: Mit nur 11,4 Prozent lag der Kölner Sender am Montag bei den 14- bis 49-Jährigen lediglich 0,3 Prozentpunkte vor ProSieben. Sat.1 kam mit soliden 8,8 Prozent durchs Ziel.

