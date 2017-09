"Maischberger" mit Rekord an schwachem ARD-Abend

© WDR/Peter Rigaud

Der Abend lief fürs Erste am Mittwoch alles andere als gut an: Weder das Loveparade-Drama "Das Leben danach" noch "Plusminus" und die "Tagesthemen" kamen gegen die Champions League an. Dafür drehte "Maischberger" später auf.



28.09.2017 - 09:38 Uhr von Alexander Krei 28.09.2017 - 09:38 Uhr

Das Erste hat seine höchste Reichweite am Dienstag abseits der "Tagesschau" erst am späten Abend eingefahren. 2,43 Millionen Zuschauer sahen den "Maischberger"-Talk über die "Wutwahl". Das war die höchste Reichweite, die der Talk mit Sandra Maischberger im laufenden Jahr erzielen konnte. Der Marktanteil lag bei entsprechend starken 15,9 Prozent. Zugleich lief es auch beim jungen Publikum gut: 510.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren blieben um 22:45 Uhr dran und trieben den Marktanteil auf 9,5 Prozent. Zum Vergleich: Für gewöhnlich erzielt "Maischberger" weniger als sechs Prozent.

Der Start in den Abend verlief fürs Erste dagegen schleppend: Trotz guter Kritiken brachte es das Loveparade-Drama "Das Leben danach" auf nur 2,31 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 7,7 Prozent beim Gesamtpublikum. Hier dürfte sich nicht zuletzt die starke Konkurrenz durch die Champions League im ZDF bemerkbar gemacht haben (DWDL.de berichtete). Beim jungen Publikum schlug sich der Film allerdings noch vergleichsweise solide und erzielte 6,6 Prozent Marktanteil. "Plusminus" fiel anschließend auf 1,90 Millionen Zuschauer und auch die "Tagesthemen" konnten angesichts von 2,06 Millionen Zuschauern nur wenig reißen.

"Wer weiß denn sowas?" schlägt sich am Vorabend dagegen weiterhin prächtig: Am Mittwoch erreichte das Quiz mit Kai Pflaume im Schnitt 2,58 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 15,9 Prozent. Aber auch "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" erwischten mit Marktanteilen von 16,7 und 16,9 Prozent am Nachmittag bereits einen guten Tag. Probleme bereitete dagegen die Doku-Reihe "Verrückt nach Meer", die um 16:10 Uhr von lediglich 720.000 Zuschauern gesehen wurde und nicht über einen Marktanteil von 6,7 Prozent hinauskam. Erst mit "Brisant" war später wieder ein zweistelliger Marktanteil fürs Erste drin.

Letztlich brachte es der Sender am Mittwoch nur mit Mühe auf einen zweistelligen Gesamt-Marktanteil: Unspektakuläre 10,0 Prozent waren im Schnitt drin - das waren satte acht Prozentpunkte weniger als beim ZDF, reichte aber, um die Privaten in die Schranken zu weisen. Beim jungen Publikum war Das Erste Vierter und lag mit 6,7 Prozent sogar vor Sat.1. Hier landeten RTL und ZDF an der Spitze.

