Nitro fällt hinter DMAX, weiterer Rekord für ZDFneo

Erstmals seit Dezember ist es DMAX gelungen, den Konkurrenten Nitro auf Monatssicht zu überholen. ZDFneo konnte seinen Marktanteil im September weiter ausbauen und war so erfolgreich wie nie. Unter den Dritten ist das RBB wieder Schlusslicht.



02.10.2017 - 14:09 Uhr von Alexander Krei

DMAX hat im September seinen höchsten Marktanteil im laufenden Jahr eingefahren: Mit 1,9 Prozent verbesserte sich der Männersender gegenüber August in der Zielgruppe um 0,1 Prozentpunkte und lag damit erstmals seit Dezember wieder vor Nitro. Der RTL-Konkurrent aus Köln fiel nach vier Monaten mal wieder unter die Marke von zwei Prozent und musste sich mit 1,8 Prozent zufriedengeben. Das waren aber immer noch 0,3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresmonat, reichte letztlich aber nur für den vierten Platz, weil ZDFneo ebenso wie DMAX und Super RTL im September einen Marktanteil von 1,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte.

Beim Gesamtpublikum lag ZDFneo zudem wieder klar an der Spitze: Dort konnte der erst vor einem Monat aufgestellte Rekord erneut geknackt werden. Diesmal erzielte der öffentlich-rechtliche Sender starke 3,3 Prozent und ließ damit erneut RTL II hinter sich. Auch kabel eins lag hier gerade mal noch 0,2 Prozentpunkte vor ZDFneo, das weiter vor allem mit "Bares für Rares" und seinen Krimis punktet - erst in der vorigen Wochen kam der Sender zur besten Sendezeit auf mehr als 2,3 Millionen Zuschauer. Einen starken Monat erwischte auch ZDFinfo: Mit Marktanteilen von 1,3 Prozent bei allen sowie 1,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen bewegte sich auch der zweite ZDF-Ableger auf Rekord-Niveau.

Interessant: Obwohl der Bundestagswahlkampf in die heiße Phase ging, konnte unter den Informationssendern einzig N24 steigende Quoten verzeichnen. Der Sender verbesserte sich 1,3 Prozent Marktanteil, was jedoch dem Normal-Niveau entspricht, das man von diesem Jahr gewohnt ist. Auch n-tv lag mit 1,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zwar über dem August-Marktanteil, konnte aber ebenfalls keinen Ausreißer nach oben verbuchen. Beim Gesamtpublikum landeten n-tv und N24 mit jeweils 1,1 Prozent Marktanteil knapp vor Phoenix, das mit 1,0 Prozent sogar ein Minus hinnehmen musste.

MA 14-49

+/-

Vormonat

+/-

Sep 16 MA gesamt

ZDFneo

1,9

-0,1 +0,3

3,3 DMAX 1,9 +0,1 +0,1

1,0 Super RTL 1,9

-0,1

-0,3

1,6 Nitro 1,8

-0,2

+0,3

1,7

Sat.1 Gold

1,6

-0,1

+0,1

1,5

ProSieben Maxx

1,5 +/-0

+0,3

0,7

Comedy Central (14-2 Uhr) 1,5 +0,1

-- 0,6

ZDFinfo 1,4 +0,2

+0,1

1,3

N24 1,3 +0,2 -0,3

1,1

Disney Channel

1,2 +0,1

-0,1

0,8

Kika 1,2 -0,1

+/-0

1,0

Sixx 1,1

-0,1

-0,4 0,7

n-tv 1,0

+0,1

+/-0

1,1

Sport1

1,0 +0,3

+/-0

1,0

Tele 5

0,9 +0,1

+/-0

0,8

RTLplus 0,9 -0,1 +0,1 1,1 Phoenix 0,8 -0,1

+0,1

1,0

Arte 0,8 +/-0

+0,1

1,1

3sat 0,7 +/-0

-0,1

1,2

Viva (6-14 Uhr)

0,7

-0,2

--

0,3

Nick 0,6 +/-0

--

0,5

One 0,5 +/-0

+0,1

0,6

TLC 0,5 -0,1

+/-0

0,3 Deluxe Music

0,5

-0,2

+0,1

0,2

Eurosport 1

0,4

-0,1

-0,1

0,5

kabel eins Doku

0,4

+/-0

+0,3 0,3



Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 3 bis 3 Uhr. Quelle: DWDL.de-Recherche

Kika legt wieder zu, Disney Channel zweistellig

Erfolgreichster Kindersender war auch im September wieder Super RTL: Zusammen mit Toggo Plus verzeichnete der Kanal einen Marktanteil von 21,6 Prozent bei den 3- bis 13-Jährigen und konnte sich damit gegenüber August leicht steigern. Der Kika ließ den Rückschlag des Vormonats hinter sich und lag mit 18,5 Prozent zumindest wieder auf der Juli-Flughöhe. Allerdings bleibt festzuhalten, dass der Kika vor einem Jahr sogar noch 22 Prozent Marktanteil in seiner Kernzielgruppe eingefahren hatte. Der Disney Channel verbesserte sich derweil auf zehn Prozent Marktanteil - das war derselbe Wert wie vor einem Jahr.

MA 3-13

+/-

Vormonat

+/-

Sep 16 MA 14-49

20:15-0:00 Super RTL inkl. Toggo Plus 21,6 +0,2 +0,9

2,0 Kika

18,5

+1,6

-3,5

---

Disney Channel

10,0 +0,7

+/-0

1,3

Nick 8,0 -0,1 -0,8 0,3

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 3 bis 3 Uhr. Quelle: DWDL.de-Recherche

Dritte Programm: RBB übernimmt wieder rote Laterne

Die Dritten Programm verzeichneten im September gemeinsam einen bundesweiten Marktanteil von 12,8 Prozent. In den einzelnen Sendegebieten herrschten aber wie immer größere Unterschiede: Am stärksten war einmal mehr das MDR Fernsehen, das auf einen Marktanteil von 9,5 Prozent kam, während der RBB nach mehreren Monaten wieder die rote Laterne übernahm. 5,8 Prozent Marktanteil bedeuteten ein Minus um 0,4 Prozentpunkte, während sich das HR Fernsehen um 0,7 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent Marktanteil verbesserte. Das BR Fernsehen steigerte sich auf 7,6 Prozent und belegte damit den zweiten Rang noch vor dem NDR. Weiter nach oben geht's zudem für das WDR Fernsehen, da nun auf 6,7 Prozent kam.

MA

ab 3

+/-

Vormonat MDR 9,5 -0,1 BR 7,6 +0,6

NDR 7,4

-0,4

WDR 6,7

+0,1

SWR 6,3 -0,2

HR 5,9 +0,7 RBB 5,8

-0,4



Marktanteile jeweils im eigenen Sendegebiet. Quelle: DWDL.de-Recherche

Die Monatsmarktanteile im Pay-TV

Die auf der Sky-Plattform gelisteten Pay-TV-Sender erzielten im September gemeinsam einen Marktanteil von 4,9 Prozent in der Zielgruppe, was gegenüber August nur einem geringfügigen Rückgang entsprach. Die höchsten Marktanteile gab's am dritten Bundesliga-Spieltag: Auf satte 17,8 Prozent brachten es Einzelspiele und Konferenz am Samstagnachmittag, insgesamt waren hier 1,60 Millionen Zuschauer dabei. Aber auch die Champions League schaffte bis zu 1,33 Millionen Zuschauer. Der mit Abstand erfolgreichste Film war die Premiere von "The Great Wall", die 420.000 Zuschauer zählte. Ohne "Game of Thrones" schaffte es zudem 13th Street an die Spitze der Serien-Hits: "Criminal Minds" und "Law & Order" belegen die ersten Plätze.

