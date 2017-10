"Bones" schwach wie nie, ProSiebenSat.1 punktet mit Filmen

© RTL

Trotz Feiertag zeigte RTL am Dienstagabend sein Regelprogramm - was keine gute Idee war. "Bones" lief so schlecht wie noch nie. Für Sat.1 lief es dank Schweighöfer und Schweiger hingegen gut, noch besser schnitt aber ProSieben ab.



Während RTL am Tag der Deutschen Einheit tagsüber ein Feiertagsprogramm mit Filmen zeigte - die mit Marktanteilen zwischen 6,3 und 11,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen schon ziemlich durchwachsen liefen - und am Vorabend mit "Wo gibt's denn sowas?" noch ein neues Format ausprobierte, das mit 11,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber nur mäßig lief, setzte man ab 20:15 Uhr auf sein gewöhnliches Dienstagabend-Programm. Das tat sich am Feiertag allerdings richtig schwer.

"Bones - Die Knochenjägerin" musste wenige Wochen vor dem Serienfinale einen neuen Tiefstwert hinnehmen: Nur noch 2,05 Millionen Zuschauer schalteten ein, gut 450.000 weniger als in der vergangenen Woche. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war zum ersten Mal in der Geschichte der Serie bei einer Erstausstrahlung einstellig: Sehr schwache 8,5 Prozent Marktanteil wurden lediglich erzielt. Eine alte Folge direkt im Anschluss lief mit 8,4 Prozent Marktanteil auch nicht besser. "CSI" blieb danach zunächst auf diesem schwachen Niveau, rettete sich nach 23 Uhr aber immerhin auf 10,7 Prozent Marktanteil.

Raus reißen konnte das aber auch nicht mehr viel, RTL landete mit einem schwachen Tagesmarktanteil von 9,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen gleichauf mit Vox und hinter ProSieben (10,4 Prozent) und Sat.1 (10,3 Prozent). Bei Sat.1 ist der Dienstagabend ja ohnehin ein Film-Abend, insofern fiel die Entscheidung für oder gegen ein Feiertagsprogramm nicht sehr schwer. Sat.1 zeigte den Schweighöfer-Film "Der Nanny" in einer Free-TV-Premiere und erreichte damit gute 12,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Der Schweiger-Film "Kokowääh" konnte im Anschluss noch 11,3 Prozent erreichen.

Doch noch besser fuhr ProSieben mit seinem Film-Abend. "Star Wars: Eine neue Hoffnung" machte ProSieben um 20:15 Uhr mit 14,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zum stärksten Verfolger der "Höhle der Löwen", die Vox wieder zum Primetime-Sieger machte. Danach wiederholte ProSieben nochmal "Kingsman: The Secret Service". Nachdem der Film bereits am Sonntagabend sehr gute Quoten erzielt hatte, reichte es auch diesmal nochmal für starke 14,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Tagsüber hatte ProSieben sich allerdings über weite Strecken sehr schwer getan, erst "Star Wars: Die Rache der Sith" konnte den Marktanteil am Vorabend auf zweistellige Werte hieven.

Für kabel eins lief es tagsüber hingegen richtig gut. Highlight war der Bud-Spencer-Film "Vier Fäuste gegen Rio", der zur Mittagszeit hervorragende 10,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, auch "Der Supercop" lief im Anschluss mit 9,4 Prozent Marktanteil hervorragend. Ab 16:30 Uhr stand dann alles im Zeichen von Edgar Wallace. Das lief zunächst mit 6,6 Prozent Marktanteil am Nachmittag und Vorabend noch richtig gut, es gelang jedoch nicht, dieses Quotenniveau auch in die Primetime zu retten. Um 20:15 Uhr ging der Edgar-Wallace-Film "Der Frosch mit der Maske" mit 2,7 Prozent Marktanteil völlig unter, auch "Der grüne Bogenschütze" blieb später am Abend mit 3,6 Prozent Marktanteil unter dem Soll.

Eine ähnliche Erfahrung machte man auch bei RTL II. Dort lief zwischen 8:15 Uhr morgens um 22:15 Uhr abends durchweg "Zuhause im Glück". Tagsüber funktionierte das noch zumindest ordentlich mit bis zu 7,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, in der Primetime blieb "Zuhause im Glück" dann mit 4,3 Prozent Marktanteil hingegen unter dem Senderschnitt hängen. Die "Pop-Giganten"-Ausgabe zu ABBA konnte am späteren Abend mit 4,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe dann ebenfalls nicht punkten.

