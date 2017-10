"House Rules" in Sat.1: Auch zum Finale kein Aufschwung

© obs/Sat.1

Die Renovierungs-Show "House Rules" ist bei Sat.1 mit gewohnt schwachen Quoten im tief einstelligen Bereich zu Ende gegangen, nicht einmal das Finale konnte sich steigern. Bei RTL drehte "Stern TV" am späten Abend so richtig auf.



05.10.2017 - 09:17 Uhr

Eins muss man Sat.1 lassen: Während andere vom vermeintlich "langen Atem" sprechen, hat man den in Unterföhring in den vergangenen Wochen ziemlich ernst genommen. Trotz desaströser Quoten ist "House Rules" die ganze Zeit zur besten Sendezeit im Programm geblieben. Nur hat das den Quoten überhaupt nicht geholfen, jetzt fand das Finale vor einem kleinen Publikum statt.

980.000 Zuschauer sahen sich die letzte Folge des "Renovierungsduells" an, 440.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag damit bei 4,9 Prozent. Auf Staffelsicht wurden im Schnitt 5,0 Prozent erzielt, was selbst für Sat.1-Verhältnisse viel zu wenig ist. Durchschnittlich 910.000 Menschen sahen sich die sechs von Nina Bott moderierten Folgen des Formats an. Nun muss sich Sat.1 selbst um die Renovierung seines Mittwochabends kümmern: Ab der kommenden Woche muss "The Taste" ran.





In der Daytime holten "Auf Streife" und "Klinik am Südring" teilweise zweistellige Marktanteile, ansonsten sah es auch hier eher dürftig aus. In der Früh musste man zu allen Überfluss auch noch RTL den Vortritt lassen: Das "Frühstücksfernsehen" erreichte 11,6 Prozent Marktanteil, "Guten Morgen Deutschland" kam auf 13,4 Prozent. Das RTL-Format startet aber auch später und sendet insgesamt kürzer. Mit einer Gesamt-Zuschauerzahl von 390.000 lag Sat.1 hier dennoch knapp vor RTL, wo "Guten Morgen Deutschland" 380.000 Menschen erreichte.

In der Primetime holte RTL mit "Die 25 unvorstellbarsten Situationen, in denen man nicht landen möchte" solide 12,6 Prozent. 2,34 Millionen Menschen sahen zu. Richtig zufrieden wird man aber vor allem mit der Performance von "Stern TV" sein, das im Anschluss noch auf 2,11 Millionen Zuschauer und 15,6 Prozent kam. In der Zielgruppe war das der beste Wert seit Mitte Mai.

