"The Voice" beschert ProSieben nochmal den Sieg

© ProSieben / Richard Hübner

Die letzte ProSieben-Ausgabe von "The Voice" verpasste zwar erstmals in dieser Staffel die 20-Prozent-Marke, bescherte dem Sender aber trotzdem den klaren Tagessieg. "red." verteidigte die Marktführung bis Mitternacht.



08.12.2017 - 09:07 Uhr von Uwe Mantel 08.12.2017 - 09:07 Uhr

Während die finalen beiden Live-Shows nun noch bei Sat.1 gezeigt werden, verabschiedete sich "The Voice of Germany" mit dem zweiten Sing-Off am Donnerstag schonmal von ProSieben - und sorgte dort auch zum Abschied nochmal für den Tagessieg. 1,69 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen zu und trieben den Marktanteil auf 18,5 Prozent. Damit holte das Sing-Off einen etwas höheren Wert als im Vorjahr, auch wenn ProSieben zum ersten Mal in dieser Staffel mit einem Wert unter 20 Prozent leben musste. 2,9 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

Auch "red." war nicht mehr ganz so stark wie in den vergangenen Wochen, lag mit 14,3 Prozent aber trotzdem auf einem guten Niveau und sicherte ProSieben bis Mitternacht die Marktführung. Ohnehin lag ProSieben mit einem Tagesmarktanteil von 12,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen auch in der Donnerstags-Endabrechnung vor RTL, das 11,7 Prozent Marktanteil erreichte.

Marktanteils-Trend: The Voice of Germany (nur ProSieben)



Teilen