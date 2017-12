Kölner Europa-Abschied beschert Sport1 starke Quoten

© Sport1

Traumquoten wie beim ersten Europapokal-Spiel des 1. FC Köln seit 25 Jahren gab's für Sport1 nicht mehr, das letzte für vermutlich erneut eine längere Zeit sorgte aber in der Zielgruppe zumindest für den zweitbesten Saison-Wert.



08.12.2017

Als der 1. FC Köln gegen Arsenal Mitte September zum ersten Mal seit 25 Jahren wieder ein Spiel auf internationaler Bühne absolvierte, bescherte das Sport1 über zwei Millionen Zuschauer und zweistellige Marktanteile bei Jung und Alt. Inzwischen ist die Euphorie in Köln verflogen - und angesichts der derzeitigen sportlichen Situation dürfte das sieglose Spiel gegen Belgrad wohl auch für einige Zeit erstmal das letzte Spiel des Teams in der Europa League gewesen sein.

Das Interesse war daher erwartungsgemäß nicht mehr ganz so groß - doch in der Zielgruppe reichte es it einem Marktanteil von 5,6 Prozent immerhin für den zweitbesten Saison-Wert. Zum Vergleich: Das Spiel Braga - Hoffenheim hatte in der vergangenen Woche nur 2,6 Prozent Marktanteil erzielt, davor pendelten die Übertragungen mit Ausnahme der Auftakt-Partie der Kölner zwischen 3,5 und 4 Prozent. Dabei waren es vor allem die jüngeren Zuschauer, die diesmal nochmal in Scharen einschalteten, die Gesamt-Reichweite lag mit 1,43 Millionen Zuschauern nämlich für Europa-League-Verhältnisse nur im Mittelfeld.

Wie Sport1 im Anschluss die Highlights des 6. Spieltags zusammenfasste, wollten noch 450.000 Zuschauer sehen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hielt sich bei starken 4,2 Prozent. Nicht nur das ist tröstlich für Sport1, das an diesem Abend nicht nur das Ausscheiden der Kölner, sondern auch von Hoffenheim und Herth BSC Berlin verkünden musste. Es hätte also eine ganz triste letzte Europa-League-Saison für Sport1 werden können - wenn nicht die deutschen Vertreter in der Champions League mit Ausnahme des FC Bayern ebenso erfolglos gewesen wären. So aber kann man sich bei Sport1 nun nochmal auf Partien von Borussia Dortmund und RB Leipzig freuen, die in die Europa League "absteigen".

Was gibt's sonst noch zu den Quoten der kleineren Sender zu sagen? Einen starken Abend erwischte Jan Böhmermann mit seinem "Neo Magazin Royale". Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 3 Prozent so hoch wie seit zwei Monaten nicht mehr. Bei DMAX startete die zweite Staffel von "Queen of the South" mit mageren 0,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, steigerte sich mit Folge 2 nach 23:15 Uhr aber immerhin auf 1,3 Prozent - was trotzdme klar unter dem Senderschnitt lag. Überhaupt keine Chance hat weiterhin "Uncle" bei One, das mit 50.000 Zuschauern und Marktanteilen um 0,2 Prozent bei Jung und Alt unterging. Der Disney Channel fährt mit seiner Weihnachtsfilm-Strategie hingegen weiterhin gut: "Christmas Inc." erzielte 2,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Hervorragend lief's auch für Tele 5, wo "R.E.D. - Älter, Härter, Besser" insgesamt 720.000 Zuschauer ansprach. 2,4 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, sogar 2,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

