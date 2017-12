"Extra" schwächelt, US-Serien fast durchweg einstellig

© MG RTL D

12.12.2017 - 09:18 Uhr von Alexander Krei 12.12.2017 - 09:18 Uhr

Während die Vox-Serie "Club der roten Bänder" zum Finale den Tagessieg verzeichnete (DWDL.de berichtete), hatte die Konkurrenz mit Problemen zu kämpfen - allen voran Sat.1, wo die US-Serien in der Primetime einmal mehr einstellige Marktanteile verzeichneten. So kam schon "Navy CIS" zum Start in den Abend nicht über 2,08 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 8,0 Prozent in der Zielgruppe hinaus, "Bull" tat sich anschließend mit 1,61 Millionen Zuschauern sowie 6,7 Prozent sogar noch ein ganzes Stück schwerer.

Auch "Hawaii Five-0" konnte um 22:15 Uhr nichts reißen, bewegte sich mit einem Marktanteil von 8,6 Prozent beim jungen Publikum aber immerhin auf Höhe des Senderschnitts. Wirklich stark wurden die Quoten erst am späten Abend, als "Scorpion" an den Start ging und mit einem sehr guten Marktanteil von 13,0 Prozent den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen untermauerte. Besser lief es für die Serie zuletzt im Februar 2015.

Während der Abend für Sat.1 also versöhnlich endete, blieb ProSieben mit seinen Sitcoms den gesamten Abend über im einstelligen Bereich hängen. Selbst "The Big Bang Theory" konnte diesmal nichts ausrichten und verharrte bei Werten zwischen 7,7 und 8,9 Prozent in der Zielgruppe. Ziwschenzeitlich waren kaum mehr als eine Million Zuschauer dabei. Die 9,6 Prozent, die "2 Broke Girls" später am Abend verzeichnete, waren bereits das Höchste der Gefühle, auch "Mom" verfehlte im weiteren Verlauf die Zweistelligkeit.

Ernüchterung auch bei RTL, wo sich "Extra" in erstaunlich schwacher Form präsentierte und um 22:15 Uhr nicht über miese 7,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinauskam. "Wer wird Millionär?" hatte im Vorfeld immerhin noch 11,8 Prozent erzielt, tat sich damit aber schwerer als vor einer Woche. Insgesamt entschieden sich 4,49 Millionen Zuschauer für das Quiz, das somit größter Verfolger des ZDF-Films "Der Polizist, der Mord und das Kind" war, der von 5,54 Millionen Zuschauern gesehen wurde. "James Bond 007 - Die Welt ist nicht genug" brachte dem ZDF später übrigens noch 2,52 Millionen Zuschauer sowie sehr gute 11,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

Und auch für ZDFneo lief's zum Start in die Woche einmal mehr rund. 1,97 Millionen Zuschauer entschieden sich dort um 20:15 Uhr für "Inspector Barnaby", eine weitere Folge kam danach noch auf 1,69 Millionen. Bei den 14- bis 49-Jährigen lagen die Marktanteile bei jeweils 3,4 Prozent und damit weit über dem Senderschnitt. Aufatmen ist zudem bei Nitro angesagt, wo "100% Bundesliga" am späten Abend mit 1,2 Prozent den besten Marktanteil seit fast drei Monaten schaffte. Insgesamt waren immerhin 200.000 Zuschauer dabei.

