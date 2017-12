"Steel Buddies" & "Asphalt Cowboys" drehen bei DMAX auf

© Discovery Networks Deutschland

DMAX hat am Dienstag mit seinen Dokusoaps starke Quoten verzeichnet. Die "Steel Buddies" lagen in der Zielgruppe sogar vor RTL II und auch für den Auftakt zu neuen Folgen der "Asphalt Cowboys" lief's im weiteren Verlauf des Abends prächtig.



13.12.2017 - 09:36 Uhr von Alexander Krei 13.12.2017 - 09:36 Uhr

Wenn "Steel Buddy" Michael Manousakis sein Unwesen treibt, dann sind DMAX stets starke Quoten sicher. Das war in dieser Woche nicht anders: 700.000 Zuschauer zählte die Eigenproduktion des Männersenders um 20:15 Uhr und damit noch einmal einige mehr als in den vergangenen Wochen. Der Marktanteil lag schon beim Gesamtpublikum bei guten 2,3 Prozent, fiel in der Zielgruppe aber noch ein ganzes Stück besser aus: Dort landete "Steel Buddies - Knallharte Geschäfte" mit 430.000 jungen Zuschauern sowie 4,5 Prozent Marktanteil sogar vor der RTL-II-Reihe "Zuhause im Glück".

Im Anschluss erwischten zudem die "Asphalt-Cowboys" eine richtig erfolgreiche Rückkehr: Um 21:15 Uhr reichte es noch für einen Marktanteil von 3,0 Prozent in der Zielgruppe sowie insgesamt 540.000 Zuschauer. Im Anschluss schlug sich dann auch die "DMAX Doku" mit 350.000 Zuschauern gut. Hier lag der Marktanteil in der Zielgruppe mit 2,7 Prozent ebenfalls über den Normalwerten von DMAX, das wiederum mit einem Tagesmarktanteil von 2,1 Prozent vor der Männersender-Konkurrenz von ProSieben Maxx und Nitro landete.

Einen erfolgreichen Abend erwischte aber auch der Disney Channel, wo mit "Buddy - Der Weihnachtself" der nächste Weihnachtsfilm serviert wurde. 470.000 Zuschauer waren hier ab 20:15 Uhr dabei und trieben den Marktanteil in der Zielgruppe auf überzeugende 2,6 Prozent. Damit bewegte sich der Sender auf Augenhöhe mit Super RTL, das auf den Klassiker "Edward mit den Scherenhänden" setzte und damit 2,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete. Später am Abend war auch "Die fantastische Welt der Borger" mit 2,7 Prozent gefragt.

ZDFneo gelang es unterdessen einmal mehr, die Millionen-Marke zu überspringen. Die Krimireihe "Unter anderem Umständen" verbuchte 1,03 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 3,4 Prozent beim Gesamtpublikum. Die letzte Folge der belgischen Serie "Sylvia's Cats" kam im Anschluss allerdings nicht über 350.000 Zuschauer hinaus, "Countdown Copenhagen" und "4 Blocks" erzielten zudem im weiteren Verlauf des Abends weniger als einen Prozent Marktanteil und waren für ZDFneo somit kein Erfolg.

