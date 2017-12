Vox spielt dank "zauberhafter Nanny" vorne mit

© Universal Pictures

Mit dem Spielfilmklassiker "Eine zauberhafte Nanny" hat Vox am Donnerstagabend gute Quoten eingefahren und im Konzert der Großen mitgespielt, der Film landete sogar vor dem Jahresrückblick von "red". Insgesamt lag RTL beim jungen Publikum mit "Cobra 11" vorn.



15.12.2017 - 08:59 Uhr von Timo Niemeier 15.12.2017 - 08:59 Uhr

Zwischen 2008 und 2017 ist der Film "Eine zauberhafte Nanny" nun schon mindestens 13 Mal zur besten Sendezeit zu sehen gewesen - bei RTL, RTL II und Vox. Jedes Mal konnten sich die Sender dabei über starke Quoten freuen, der Marktanteil lag immer bei mehr als zehn Prozent - so auch an diesem Donnerstag bei Vox. 2,30 Millionen Zuschauer schalteten insgesamt ein, 950.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Das entsprach sehr guten 10,6 Prozent Marktanteil in der jungen Zielgruppe.





Vox sicherte sich damit Rang zwei im Primetime-Ranking: Nur RTL hatte mit "Alarm für Cobra 11" noch mehr junge Zuschauer. Und auch am späten Abend war Vox erfolgreich: "96 Hours" kam zu später Stunde noch auf 1,23 Millionen Gesamtzuschauer, das entsprach einem Marktanteil beim jungen Publikum von 9,6 Prozent. Zur besten Sendezeit lag Vox sogar vor ProSieben, das mit dem Jahresrückblick von "red" 1,45 Millionen Gesamtzuschauer unterhielt. 820.000 Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, aufgrund der langen Sendezeit kann man sich über einen guten Marktanteil in Höhe von 10,7 Prozent freuen.

Der Tagessieg in der Primetime ging wie bereits erwähnt an RTL: Eine neue Folge von "Alarm für Cobra 11" kam ab 20:15 Uhr auf 1,39 Millionen junge Zuschauer, der Marktanteil lag bei 15,4 Prozent. Insgesamt sahen allerdings nur 2,38 Millionen Menschen zu - hier ist die Serie schon seit Wochen ungewohnt schwach auf der Brust. Eine Wiederholung holte später immerhin noch 13,1 Prozent Marktanteil bei 2,05 Millionen Zuschauern.

Insgesamt lag das ZDF mit den "Bergrettern" in Front: 5,90 Millionen Menschen sahen sich den neuesten Teil der Reihe an, der Marktanteil betrug starke 19,7 Prozent. Beim jungen Publikum lief es mit 6,6 Prozent aber nicht wirklich rund. Das Erste unterhielt mit seinem Krimi "Über die Grenze: Gesetzlos" 3,70 Millionen Menschen und kam damit auf 12,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den jungen Zuschauern hatte der Sender dagegen eine etwas höhere Reichweite als die "Bergretter" und kam so auf 7,1 Prozent.

