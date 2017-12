Gute Quoten für Rückblicke von Nuhr und Lanz

© WDR/Jutta Hasshoff-Nuhr

Der satirische Rückblick von Dieter Nuhr trat am späteren Donnerstagabend gegen den ZDF-Rückblick mit Markus Lanz an. Für Lanz lief es etwas schwächer als im Vorjahr, zufrieden sein können trotzdem letztlich beide.



22.12.2017 - 09:31 Uhr von Uwe Mantel 22.12.2017 - 09:31 Uhr

Wer am Donnerstagabend nochmal mit televisionärer Hilfe aufs Jahr zurückblicken wollte, hatte gleich zwei Optionen: Mit Dieter Nuhr im Ersten oder mit Markus Lanz im Zweiten. Beide verloren im Vergleich zum vergangenen Jahr ein paar Zuschauer, beide konnten aber letztlich zufrieden sein. "Nuhr 2017 - Der Jahresrückblick" erreichte im Ersten ab 21:55 Uhr 3,7 Millionen Zuschauer, etwa 100.000 weniger als im vergangenen Jahr. Der Marktanteil lag bei 14,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

"Menschen 2017" büßte 190.000 Zuschauer ein und erreichte noch 2,58 Millionen Zuschauer - das war die geringste Reichweite, die der ZDF-Rückblick jemals erreichte. Das klingt nun allerdings dramatischer als es ist: Die Sendung lief zeitweise schon in der Primetime, diesmal wie im Vorjahr aber erst um 22:15 Uhr. Der Marktanteil blieb mit 14,2 Prozent in etwa auf dem gleichen Niveau wie in den letzten Jahren. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurde mit 8,4 Prozent Marktanteil zudem ebenfalls ein Wert über dem Senderschnitt erzielt.

Zum Start in den Abend hatten 5,19 Millionen Zuschauer "Die Bergretter" im ZDF eingeschaltet - den Höhenflug der letzten Wochen, als schon die 6-Millionen-Marke in greifbare Nähe rückte, konnte die Reihe damit nicht ganz fortsetzen, lag aber trotzdem noch am oberen Ende dessen, was in den Jahren zuvor erreicht wurde. Angesichts von 16,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum dürfte man dann auch nicht unzufrieden sein. 7,6 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt.

Im Ersten kam der Film "Kästner und der kleine Dienstag" auf 4,02 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 13,0 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,1 Prozent erzielt. Nach "Nuhr" stand am späteren Abend mit "Trixie Wonderland" noch ein weiterer Teil des "TV-Zyklus" von Olli Dittrich auf dem Programm. 1,61 Millionen Zuschauer hatten eingeschaltet - das waren so viele wie seit dem "TalkGespräch" Ende 2014 nicht mehr. Mit 8,0 Prozent Marktanteil blieb der Erfolg beim Gesamtpublikum freilich trotzdem überschaubar. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Sendung mit 7,0 Prozent Marktanteil aber über dem Senderschnitt.

