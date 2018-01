"Dinner for One" beschert den Dritten Spitzen-Quoten

© HR/NDR/Annemarie Aldag

Starker Jahresendspurt für die Dritten: Dank zahlreicher Ausstrahlungen von "Dinner for One" waren die Sender am letzten Tag des Jahres richtig erfolgreich. Mehr als zwölf Millionen Zuschauer sahen den Sketch-Klassiker, darunter viele jüngere.



01.01.2018 - 10:20 Uhr von Alexander Krei 01.01.2018 - 10:20 Uhr

Für viele Deutsche gehört "Dinner for One" zum Silvesterfest wie Bleigießen oder Feuerwerk - und das war auch diesmal nicht anders. Rechnet man die Reichweiten sämtlicher Ausstrahlungen zusammen, dann kommt man auf weit mehr als zwölf Millionen Zuschauer, die den Sketch in diesem Jahr verfolgten. Die meisten "Dinner"-Fans waren schon am Nachmittag im Ersten dabei, wo die Ausstrahlung des Klassikers auf 1,90 Millionen Zuschauer kam. Während sich der Marktanteil beim Gesamtpublikum mit 9,5 Prozent unterm Senderschnitt bewegte, lagen die 9,3 Prozent, die bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt wurden, weit darüber.

Aber auch schon um 11 Uhr gelang es dem Ersten, mit "Dinner for One" beim jungen Publikum an der Zweistelligkeit zu kratzen - hier wurden am Ende 9,6 Prozent erzielt. Besonders erfolgreich war der Schwarz-Weiß-Sketch jedoch wie gehabt für die Dritten Programme, die "Dinner for One" nicht nur die in der normalen Version zeigten, sondern auch in zahlreichen regionalen Versionen. Das quotenstärkste Original lief um 19:40 Uhr im NDR Fernsehen, wo 1,53 Millionen Zuschauer einschalteten und den Marktanteil bundesweit auf starke 7,3 Prozent trieben. Bei den 14- bis 49-Jährigen schnellte der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt sogar auf satte 9,8 Prozent nach oben.

Bereits um 17:10 Uhr kam der NDR mit "Dinner for One" auf 990.000 Zuschauer sowie 5,8 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum und als der Sketch am späten Abend ein weiteres Mal lief, wurden noch einmal 1,11 Millionen Zuschauer gezählt. Auch im WDR Fernsehen gelang der Sprung über die Millionen-Marke: Hier waren am Vorabend 1,34 Millionen Zuschauer dabei. Zur ähnlichen Zeit wollten den Sketch auch 800.000 Zuschauer im SWR Fernsehen sehen sowie weitere 710.000 Zuschauer im BR Fernsehen. Im HR Fernsehen waren 620.000 Zuschauer dabei, auch im RBB Fernsehen war "Dinner for One" zuvor mit 660.000 Zuschauern gefragt.

All die erfolgreichen Ausstrahlungen führten übrigens auch dazu, dass die Dritten an Silvester auch in der Endabrechnung in Führung lagen. Zusammen brachten sie es auf einen beachtlichen Tagesmarktanteil von 19,4 Prozent beim Gesamtpublikum.

