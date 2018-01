XL-"Simpsons", Rosin und Bauretter und Kinder punkten

© FOX

Mit einer ausnahmsweise einstündigen Folge starteten "Die Simpsons" bei ProSieben gut ins neue Jahr. Zufrieden sein kann man auch bei kabel eins mit "Rosins Restaurants", für RTL II und Vox lief's vor allem am späteren Abend gut.



03.01.2018 - 09:29 Uhr von Uwe Mantel 03.01.2018 - 09:29 Uhr

Zum Start ins neue Jahr gab's bei ProSieben eine besondere Folge der "Simpsons" zu sehen - sie besaß nämlich die doppelte Länge. Und sie stellte auch prompt einen Staffel-Rekord auf: Mit 11,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag die gelbe Familie deutlich über dem ProSieben-Senderschnitt. 1,48 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, auch das war der beste Wert der seit dem Herbst laufenden 28. Staffel.

Im Anschluss daran zeigte ProSieben noch zwei alte "Simpsons"-Folgen, die sogar noch etwas besser liefen. Ab 21:38 Uhr sahen zuletzt 1,53 Millionen Zuschauer zu, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war zu diesem Zeitpunkt auf 12,5 Prozent geklettert. "Family Guy" konnte da im Anschluss nicht ganz mithalten, startete mit 9,9 Prozent aber halbwegs solide in die 15. Staffel. Nach weiteren Wiederholungen von "Two and a half Men" gab ProSieben gegen Mitternacht dann nochmal "The Mick" eine Chance. Die Sitcom war im Sommer wegen mieser Quoten nach drei Wochen wieder aus dem Programm geflogen und verpatzte mit 6,4 und 7,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nun auch ihr Comeback. Gegen 1 Uhr gab's dann die Free-TV-Premiere der zweiten Staffel von "Superstore" zu sehen. Der Marktanteil betrug hier um 8 Prozent.

Doch zurück zu erfreulicheren Dingen. Die kann man etwa in der Primetime von kabel eins finden: "Rosins Restaurants" legte dort mit 6,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einen gelungenen Start ins Jahr hin. Bei RTL II ließ sich der Abend mit 5,2 Prozent Marktanteil für "Zuhause im Glück" zwar noch eher verhalten an, dafür punktete im Anschluss eine alte Folge der "Bauretter" mit starken 7,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Und auch bei Vox lief es vor allem am späteren Abend gut. Im Vorfeld der neuen Folgen wiederholte Vox nochmal "Die wunderbare Welt der Kinder - Wir sind 4" und steigerte sich im Lauf des Abends von zunächst 6,2 Prozent auf dann 8,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Völlig kraftlos präsentierte sich unterdessen RTL, wo man sich mit Wiederholungen von "Bones" und "CSI" dem Start des zweiten deutschen Serienabends entgegenschleppt. Und der wird wirklich dringend benötigt: "Bones" startete mit 8,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen miserabel in den Abend, noch bis nach 23 Uhr blieben die Marktaneile einstellig, ehe "CSI" zum Abschluss des Krimiabends nicht 10,4 Prozent zustande brachte.

