"Wollnys" melden sich stark zurück, kabel eins vor Sat.1

Die "schrecklich große" Wollny-Familie bescherte RTL II zum Start in die neue Staffel gute Quoten, stark lief es für RTL II auch am Vorabend. Kein guter Tag war es hingegen für Sat.1, das in der Primetime noch hinter kabel eins landete.



04.01.2018 - 09:13 Uhr von Uwe Mantel 04.01.2018 - 09:13 Uhr

Mit einer Bootstour in Holland meldeten sich zum Start ins neue Jahr am Mittwochabend bei RTL II "Die Wollnys" zurück. Die Großfamilie bescherte RTL II damit einen guten Marktanteil von 6,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - das war gut ein Prozentpunkt mehr als die letzte Staffel im Schnitt geholt hatte. 930.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Bei RTL II dürfte man nicht nur angesichts dessen beim Blick auf die Quoten vom Mittwoch guter Laune sein: Auch die "Teenie-Mütter" machten ihre Sache im Anschluss mit 7,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe richtig gut.

Zudem präsentierten sich die beiden Vorabendsoaps erneut in guter Form. "Köln 50667" holte um 18 Uhr 10,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Berlin - Tag & Nacht" trumpfte im Anschluss mit 11,5 Prozent auf und damit dem besten Wert seit fast einem Monat. Ohnehin haben seit November beide Serien aus Quotensicht wieder deutlich angezogen und können diesen Schwung nun offenbar auch ins neue Jahr retten.

Zufrieden sein kann man mit dem Mittwochabend auch bei kabel eins: Der Film "Der Anschlag" erzielte um 20:15 Uhr 5,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Ausnahmezustand" kam im Anschluss auf 6,8 Prozent in der Zielgruppe. Damit lag kabel eins noch vor der eigentlich größeren Schwester Sat.1, die mit "Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger" tatsächlich einen ebensolchen erlitt und mit 4,6 Prozent in der Zielgruppe unterging. "Schlimmer geht immer" war im Anschluss immerhin nicht Programm, mit 5,9 Prozent Marktanteil sah es aber trotzdem auch am späten Abend für Sat.1-Verhältnisse nicht gut aus.

Auch tagsüber hatte Sat.1 bereits kein gutes Bild abgegeben, lag etwa mit "Auf Streife" um 14 Uhr bei nur 5,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die "Klinik am Südring" kam auf ihrem eigentlich gewohnten 16-Uhr-Sendeplatz zwar auf halbwegs solide 9,2 Prozent, versagte aer um 19 Uhr mit 6,2 Prozent Marktanteil. Vox hingegen kam tagsüber mit "Shopping Queen", "Zwischen Tüll und Tränen" und "4 Hochzeiten und eine Traumreise" auf zweistellige Marktanteil, schleppt sich aber am Abend mit Wiederholungen der Serien "Rizzoli & Isles" und "Major Crimes" mittwochs derzeit nur über die Runden. Zum Start in den Abend lag der Marktanteil bei nur 4,6 Prozent und steigerte sich dann nur langsam auf zuletzt 6,4 Prozent.

