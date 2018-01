Haushoher Sieg: ZDF-Taunuskrimi legt sogar noch zu

© ZDF

Der ZDF-Zweiteiler "Im Wald - Ein Taunuskrimi" konnte am Mittwoch sogar noch gut eine halbe Million Zuschauer dazugewinnen und hatte mehr als doppelt so viele Zuschauer wie der ARD-Film "Zur Hölle mit den anderen".



04.01.2018 - 09:30 Uhr von Uwe Mantel 04.01.2018 - 09:30 Uhr

Dem ZDF gelang es auch 2018 wieder ein überaus erfolgreicher Start ins Fiction-Jahr. Der Zweiteiler "Im Wald - Ein Taunuskrimi", der am Dienstag schon mit fast sieben Millionen Zuschauern stark gestartet war, steigerte sich am Mittwoch noch auf 7,46 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei sehr guten 22,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging's im Vergleich zu Teil 1 zwar leicht nach unten, mit 11,2 Prozent Marktanteil lief es aber auch bei den Jüngeren erneut sehr gut. Im Anschluss daran erreichtezudem auch das "heute-journal" wieder knapp über fünf Millionen Zuschauer.

Das Erste hatte hier deutlich das Nachsehen: Die Gesellschaftssatire "Zur Hölle mit den anderen" musste sich angesichts der starken Konkurrenz mit 3,43 Millionen Zuschauern und 10,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum zufrieden geben. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,2 Prozent Marktanteil erreicht. Der schwächere Vorlauf sorgte auch dafür, dass "Gefragt - Gejagt" sich im Anschluss schwerer tat als das erste Familien-Special am Tag zuvor. 3,02 Millionen Zuschauer waren diesmal dabei, rund eine halbe Million weniger als am Dienstag. Der Marktanteil sank auf 10,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 5,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Ihre TV-Premiere feierte am Mittwoch unterdessen die Comedyserie "Das Institut - Oase des Scheiterns", die im Vorfeld schon in den Mediatheken von BR und NDR zu sehen war und nun erstmals parallel auf beiden Sendern lief. 170.000 Zuschauer sahen im BR Fernsehen die erste Folge, 290.000 waren es im NDR - zusammen haben also etwa 460.000 Zuschauer eingeschaltet. Die Marktanteile lagen bei 0,6 bzw. 1,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,2 bzw. 1,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die zweite Folge tat sich dann schwerer und erreichte zusammengenommen noch 330.000 Zuschauer.

