"Gefragt - gejagt" hat sich am Dienstag im Ersten auf neue Staffel-Bestwerte gesteigert. 2,38 Millionen Menschen schalteten ein, das waren so viele wie noch nie seit der Rückkehr der Quizshow Mitte Mai. Der Marktanteil lag dementsprechend bei starken 19,3 Prozent. Gleichzeitig ist Das Erste damit Marktführer gewesen, das ZDF landete knapp dahinter. Mit dem letzten WM-Qualispiel der Frauenfußball-Nationalmannschaft erreichten die Mainzer 2,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie - aufgrund der längeren Sendezeit - 16,4 Prozent.

Beim jungen Publikum waren die Vorzeichen unterdessen andere: 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sahen sich das Fußballspiel im ZDF an, damit waren für die Mainzer hier 11,3 Prozent Marktanteil. "Gefragt - gejagt" kam dagegen nur auf 6,2 Prozent. Bei den 14- bis 59-Jährigen lief es für beide Sender besser, wobei das Plus für die Quizshow (11,8 Prozent) im Vergleich zu 14-49 deutlich größer war. Das ZDF kam auf ebenfalls gute 12,1 Prozent.

In der Primetime sah es dann ähnlich aus: "Die Kanzlei" und "In aller Freundschaft" unterhielten 3,18 und 2,89 Millionen Menschen, damit machen sie Das Erste zum reichweitenstärksten Sender. Die Marktanteile lagen bei zufriedenstellenden 16,2 und 14,6 Prozent. Im ZDF kam die Doku "Amerika - Traum und Wirklichkeit: Spaltung" zur besten Sendezeit dagegen nur auf 1,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 7,8 Prozent.

Dafür erzielte die ZDF-Doku 8,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die ARD-Serien mussten sich in dieser Altersklasse mit nur 7,2 und 6,1 Prozent begnügen. "Frontal" steigerte sich im Anschluss übrigens noch auf 9,1 Prozent, auch die Gesamtreichweite stieg klar auf 1,83 Millionen. Erst mit dem "heute journal", das 2,68 Millionen Menschen informierte, lag das ZDF jedoch in beiden wichtigen Zuschauergruppen wieder im zweistelligen Marktanteilsbereich.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;