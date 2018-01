Das Erste dominiert mit "Kopper"-Abschied und Biathlon

© SWR/Roland Suso Richter

Starker Wochenausklang fürs Erste: Mit zehn Millionen Zuschauern verzeichnete der letzte "Tatort" mit Andreas Hoppe als Kopper eine Spitzen-Quote und bereits tagsüber räumte der Sender mit Wintersport ab - vor allem Biathlon lief gewohnt stark.



08.01.2018 von Alexander Krei

Nach mehr als 20 Jahren verabschiedete sich Andreas Hoppe am Sonntag vom "Tatort" in Ludwigshafen und noch einmal konnte er an der Seite von Ulrike Folkerts hervorragende Quoten erzielen - um ein Haar hätte es sogar geklappt, die Marke von zehn Millionen Zuschauern zu knacken. Am Ende wurden im Schnitt 9,99 Millionen Zuschauer gezählt, die den Marktanteil auf starke 27,4 Prozent beim Gesamtpublikum trieben und den ARD-Krimi, der schlicht "Kopper" hieß, zum Tagessieg zu verhelfen. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag der "Tatort" mit 2,71 Millionen Zuschauern sowie 22,3 Prozent Marktanteil ungefährdet an der Spitze.

Weitere 420.000 Zuschauer zählte übrigens die Wiederholung bei One, sodass der "Tatort" letztlich also doch noch die Hürde übersprang. Die Konkurrenz ordnete sich weit dahinter ein: So war der Klassiker "Jäger des verlorenen Schatzes" in Sat.1 mit zwei Millionen Zuschauern schon der erfolgreichste Privatsender, in der Zielgruppe konnte die Free-TV-Premiere von "Pitch Perfect 2" mit mäßigen 11,5 Prozent Marktanteil noch am ehesten die Spur aufnehmen. Insgesamt ging jedoch ein neuer "Rosamunde Pilcher"-Film im ZDF als größter "Tatort"-Verfolger hervor: 5,46 Millionen Zuschauer schalteten hier ein.

Das Erste war am Sonntag aber auch abseits des "Tatorts" erfolgreich, wie der starke Tagesmarktanteil von 16,8 Prozent belegt. Nach dem Krimi hielt "Rebecka Martinsson" noch 3,69 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher und schlug sogar "Inspector Barnaby", um 20:00 Uhr zählte die "Tagesschau" zudem 7,27 Millionen Zuschauer. Daneben verzeichnete die Damen-Staffel im Biathlon am Vorabend derweil 4,77 Millionen Zuschauer, was zu diesem Zeitpunkt starke 30,4 Prozent Marktanteil zur Folge hatte. Als später die Herren antraten, wurden 5,42 Millionen Zuschauer sowie 28,3 Prozent erreicht.

Dazwischen verbuchten auch der Rodel- und Ski-Weltcup Marktanteile von mehr als 20 Prozent. Weil es noch dazu auch bei den 14- bis 49-Jährigen für zweistellige Werte reichte, war Das Erste am Sonntag übrigens auch hier Tagesmarktführer: Mit einem Marktanteil von 10,7 Prozent lag der Sender letztlich knapp vor RTL und Sat.1, die sich ebenfalls bei mehr als zehn Prozent hielten.

