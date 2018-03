Putzteufel machen RTL II langsam große Probleme

© RTL II

Zunächst hat es so ausgesehen, als könnte RTL II seine Probleme am Donnerstag mit "Extrem sauber - Putzteufel im Messie-Chaos" in den Griff bekommen, nun holt die Dokusoap aber schon in der zweiten Woche in Folge schlechte Quoten.



23.03.2018 - 09:44 Uhr von Timo Niemeier 23.03.2018 - 09:44 Uhr

Vom Glücksgriff zum Sorgenkind: Die RTL-II-Dokusoap "Extrem sauber - Putzteufel im Messie-Chaos" entwickelt sich für den Sender zu einem Problem. Nach einem guten Start im Januar und einem Rekord mit 7,0 Prozent Marktanteil Anfang März, rauschten die Quoten des Formats in der vergangenen Woche in den Keller. Nur 4,3 Prozent Marktanteil wurden damals gemessen - Allzeit-Tief. Dieser Wert wurde nun aber noch einmal deutlich unterboten.

In dieser Woche kam "Extrem sauber" nur auf 370.000 junge Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, der Marktanteil fiel mit 3,9 Prozent entsprechend schlecht aus. Auch insgesamt sahen nur 700.000 Menschen zu - weniger waren es in der Geschichte des Formats bislang noch nie. "Die Kochprofis" steigerten sich im Anschluss zwar immerhin auf 4,8 Prozent in der Zielgruppe, überzeugen konnten sie damit aber auch nicht.

Deutlich erfolgreicher war unterdessen kabel eins unterwegs: Der Spielfilm "Leg dich nicht mit Zohan an" erreichte zur besten Sendezeit zunächst 5,9 Prozent Marktanteil und lag damit schon recht deutlich über dem Senderschnitt. "Der Ja-Sager" steigerte sich später sogar noch auf 7,5 Prozent.

Gut lief es am Donnerstag auch für einige kleine Sender. One etwa unterhielt zunächst mit "Inas Nacht" 290.000 Zuschauer und kam so auf 0,9 Prozent, ein "Extra 3 Spezial" steigerte sich im Anschluss auf 340.000 Zuschauer und 1,1 Prozent. Beim jungen Publikum ging es sogar von 1,1 auf 1,9 Prozent hinauf. "NightWash" erzielte später bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls gute 1,6 Prozent. Bei Tele 5 kam der Film "Delta Force 2" ab 22 Uhr auf 620.000 Zuschauer und damit auf eine höhere Reichweite als "Independents War of the Worlds" zuvor, das nur 410.000 Menschen interessierte. Der Marktanteil insgesamt stieg von zunächst 1,3 auf später 3,4 Prozent an. Beim jungen Publikum ging es von 0,9 auf 2,1 Prozent nach oben.

