Nationalelf drückt "Let's Dance" auf 6-Jahres-Tief

Rund neun Millionen Zuschauer sahen am Freitagabend das Testspiel der deutschen Nationalelf - das hinterließ bei der Konkurrenz natürlich Spuren. Besonders deutlich traf es RTL, wo "Let's Dance" die schwächste Quote seit 2012 hinnehmen musste



24.03.2018 - 09:22 Uhr von Uwe Mantel 24.03.2018 - 09:22 Uhr

Es war nur ein Testspiel, aber ein hochkarätig besetztes: Wie die deutsche Mannschaft am Freitagabend gegen Spanien antrat, verfolgten im Schnitt 9,01 Millionen Zuschauer im Ersten. Damit dominierte König Fußball den Fernsehabend ganz klar: Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 28,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Fußball-Übertragung mit 24,3 Prozent Marktanteil ebenfalls klar an der Spitze. Es liegt auf der Hand, dass das bei der Konkurrenz Spuren hinterlassen musste.

Und das tat es auch: "Let's dance" kam bei RTL in dieser Woche nur auf einen Marktanteil von 14,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, ein Minus von vier Prozentpunkten im Vergleich zur Vorwoche und somit der schwächste Marktanteil seit 2012. Die absolute Zuschauerzahl lag mit 3,26 Millionen sogar so niedrig wie noch nie bei einer regulären Sendung. Der Rückgang im Vergleich zur Vorwoche war in absoluten Zahlen dennoch nicht so stark wie es der Marktanteils-Abfall vermuten ließe: Etwa 310.000 Zuschauer weniger schalteten ein. Dass der Marktanteil überproportional fiel, lag an der durch Fußball insgesamt höheren Fernsehnutzung.

Auch Sat.1 bekam die Konkurrenz zu spüren. "Guckst du?! Kayas große Kinoshow" fiel mit nur noch 6,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf einen neuen Tiefstwert und zählte insgesamt noch 1,24 Millionen Zuschauer. "Genial daneben" verlor im Vergleich zur Vorwoche über zwei Prozentpunkte und musste sich mit mageren 7,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben. "Mord mit Ansage" konnte sich nach dem Rückschlag der vergangenen Woche hingegen sogar wieder leicht steigern, blieb mit 8,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe aber ebenfalls blass.

ProSieben erreichte mit den Filmen "Transformers 3" und "The Happening" Marktanteile von 8,7 und 8,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, auch RTL II konnte mit seinen Freitagsfilmen diesmal nicht punkten und landete bei 4,4 Prozent Marktanteil für "New Moon - Biss zur Mittagsstunde" und 3,7 Prozent für "American Ultra". Und während Vox mit "Chicago Fire" und "Chicago Med" zwischen 4,3 und 5,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen pendelte, sah es für den Serien-Abend von kabel eins richtig schlecht aus: "Stalker" kam zum Start in den Abend auf einen Marktanteil von 3,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, "Navy CIS: New Orleans" holte danach nur 2,5 Prozent, "Navy CIS" um 22:15 Uhr 2,8 Prozent. Erst eine weitere Folge nach 23 Uhr steigerte sich dann in Richtung des Senderschnitts.

Im ZDF hatte sich zum Start in den Abend "Der Alte" zunächst noch gänzlich unbeeindruckt von der Fußball-Konkurrenz gezeigt. 5,42 Millionen Zuschauer sahen zu, das waren etwa genauso viele wie in der vergangenen Woche, der Marktanteil lag bei 17,1 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 5,4 Prozent Marktanteil allerdings mau aus. "Letzte Spur Berlin" bekam die Fußball-Konkurrenz dann aber doch zu spüren, 4,28 Millionen Zuschauer sahen ab 21:15 Uhr zu, das 640.000 weniger als in der Vorwoche. Im Anschluss gab's diesmal noch eine weitere Folge zu sehen, die aber nur noch 3,66 Millionen Zuschauer zählte. Um dem Fußball aus dem Weg zu gehen, lief die "heute-show" diesmal erst um 23:10 Uhr. Trotzdem gab's die bislang schwächsten Quoten dieser Staffel: 3,21 Millionen Zuschauer und Marktanteile von 15,1 Prozent beim Gesamtpublikum sowie 10,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sind aber natürlich trotzdem nicht schlecht.

