"Reimanns" schlagen Vox-Auswanderer und "Lethal Weapon"

Zum Abschied gaben "Die Reimanns" nochmal Vollgas, steigerten sich ohne "Die Geissens" auf einen Staffelbestwert und ließen nicht nur die Vox-Auswanderer, sondern auch das schwächelnde "Lethal Weapon" in Sat.1 hinter sich.



27.03.2018 - 09:22 Uhr von Uwe Mantel 27.03.2018 - 09:22 Uhr

Am Montagabend ging die mittlerweile auch schon zehnte Staffel von "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" bei RTL II zu Ende - und nachdem die Dokusoap im Schlepptau der "Geissens" zuletzt ordentliche aber unspektakuläre Quoten erzielte hatte, reichte es mit einer Doppelfolge bereits ab 20:15 Uhr nun nochmal einen Staffel-Bestwert. 1,47 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu, das waren rund 340.000 mehr als eine Woche zuvor. Der Marktanteil in der Zielgruppe zog um 1,4 Prozentpunkte auf nun 7,3 Prozent an.

Damit setzten sich "Die Reimanns" gegen die Auswanderer-Konkurrenz von Vox durch: "Goodbye Deutschland" lief dort schwächer als gewohnt und musste sich diesmal mit einem Marktanteil von 7,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben. 1,28 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Im Anschluss blieb "Die Notrufzentrale" bei 6,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hängen.

Um 20:15 Uhr lag RTL II zunächst auch noch vor Sat.1, wo "Lethal Weapon" schon seit Wochen die guten Quoten der ersten Staffel nicht wiederholen kann. Diesmal enttäuschte die Serie mit nur 6,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Doch Sat.1 berappelte sich im Lauf des Abends: "Navy CIS: L.A." kam immerhin schon auf 8,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ab 22:15 Uhr erzielte "Hawaii Five-0" 8,6 Prozent, ehe "Scorpion" nach 23 Uhr mit 11 Prozent Marktanteil überzeugen konnte.

Für RTL II hingegen endet der Abend nicht so gut wie er begonnen hatte."Was kann ich!?" steigerte sich nach zuletzt sehr überschaubaren Quoten ab 22:15 Uhr zwar ebenfalls etwas, blieb mit 4,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aber trotzdem unter dem Soll. 600.000 Zuschauer sahen insgesamt zu, das waren immerhin 120.000 mehr als in der vergangenen Woche. Ob das reichte, um sich für eine Fortsetzung zu empfehlen, erscheint aber eher fraglich.

Marktanteils-Trend: Was kann ich?!



