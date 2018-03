Maschmeyer-Show bricht ein, Mario Barth holt den Sieg

© Sat.1/Morris Mac Matzen

Wenn man bei Sat.1 schon über den mauen Start der Maschmeyer-Show "Start up!" enttäuscht war, dann dürfte die Quote in Woche 2 für richtig schlechte Laune sorgen. Den Zielgruppen-Sieg holte Mario Barths neue Show, die aber hinter "Mario Barth deckt auf" zurückblieb



29.03.2018 - 09:09 Uhr von Uwe Mantel 29.03.2018 - 09:09 Uhr

Schon der Blick auf die beachtliche Werbekampagne, die Sat.1 im Vorfeld der Show "Start up! Wer wird Deutschlands bester Gründer?" gestartet hatte, zeigt, welch große Hoffnungen man auf das Format mit Carsten Maschmeyer legte. Doch während der als einer der Löwen bei Vox große Erfolge feiert, gerät das Sat.1-Format zum bitteren Flop. Der Start war in der vergangenen Woche mit 8,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe schon nur mäßig ausgefallen, in Woche 2 ging's nun noch deutlich bergab.

So brach der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf miserable 5,5 Prozent ein. Gerade mal 720.000 Zuschauer wollten die zweite Ausgabe des Formats sehen, das waren 370.000 weniger als eine Woche zuvor, ein Rückgang um mehr als ein Drittel. Dementsprechend verwundert es auch nicht, dass "Top 10" im Anschluss mit 5,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ebenfalls sang- und klanglos unterging.

Den Primetime-Sieg in der Zielgruppe sicherte sich stattdessen RTL, wo "Mario Barth räumt auf" seinen Einstand feierte. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 14,2 Prozent, 3,05 Millonen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Damit blieb Mario Barths neue Show allerdings hinter den Werten zurück, die "Mario Barth deckt auf" zuletzt erreichte. In der vergangenen Woche konnte die Sendung noch über 17 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen und unterhielt knapp dreieinhalb Millionen Zuschauer. Den Tagessieg errang RTL übrigens einmal mehr bereits am Vorabend, wo "GZSZ" 18,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe holte.

Teilen