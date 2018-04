"Fack ju Göhte 2" bleibt deutlich hinter erstem Teil zurück

© 2015 Constantin Film Verleih GmbH / Christoph Assmann

Die Free-TV-Premiere von "Fack ju Göhte 2" hat ProSieben wie erwartet den Tagessieg an Ostersonntag beschert. Die Quoten der Komödie fielen allerdings ein ganzes Stück niedriger aus als bei der Erstausstrahlung des ersten Teils.



02.04.2018 - 08:57 Uhr von Alexander Krei 02.04.2018 - 08:57 Uhr

Am Ostersonntag hat ProSieben seinen Zuschauern die Free-TV-Premiere von "Fack ju Göhte 2" ins Nest gelegt - das Publikum dankte es mit dem Tagessieg in der Zielgruppe. 2,38 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer machten die Komödie mit Elyas M'Barek in der Hauptrolle zur meistgesehenen Sendung des Feiertags und trieben den Marktanteil auf hervorragende 22,6 Prozent. Insgesamt lachten 3,69 Millionen Zuschauer über den Film, der damit 11,5 Prozent Marktanteil verzeichnete.

An "Tatort" und "Traumschiff" kam "Fack ju Göhte 2" somit beim Gesamtpublikum nicht vorbei. Zugleich konnte die Fortsetzung des Kino-Hits nicht mit den Quoten des ersten Teils mithalten. Dieser hatte bei seiner Free-TV-Premiere vor eineinhalb Jahren nämlich noch mehr als sechs Millionen Zuschauer zu ProSieben geholt und dem Sender damals über 30 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe beschert. Davon blieb die Erstausstrahlung am Ostersonntag letztlich dann doch weit entfernt.

Im weiteren Verlauf konnte ProSieben dann nicht mehr an die starken Zahlen von "Fack ju Göhte 2" anknüpfen und erzielte stattdessen mit "The Dark Knight" nur noch 10,7 Prozent Marktanteil bei insgesamt 870.000 Zuschauern. Auch tagsüber lief's zu weiten Teil mau: "Die Legende von Aang" und "X-Men: Der letzte Widerstand" enttäuschten mit Marktanteilen von 7,5 und 7,1 Prozent, erst mit "2012" schaffte der Sender am Vorabend schließlich den Sprung in die Zweistelligkeit.

Für die Tagesmarktführerschaft reichte es letztlich trotzdem: Dank des Erfolgs in der Primetime verbuchte ProSieben gute 11,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, während sich RTL nur mit kaum mehr als zehn Prozent begnügen musste. Der Sender kam indes um 20:15 Uhr mit der Erstausstrahlung des Animationsfilms "Alles steht Kopf" auf 2,34 Millionen Zuschauer sowie unspektakuläre 12,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, der Kurzfilm "Riley's erstes Date" verhalf den Kölnern im Anschluss aber zumindest kurzzeitig zu knapp drei Millionen Zuschauern und 17,1 Prozent.

Von solchen Zahlen blieb Sat.1 mit "Fluch der Karibik" dagegen weit entfernt - mehr als 1,34 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 7,4 Prozent war in der Zielgruppe für den Piraten-Film nicht drin. Am Vorabend machte "The Biggest Loser" seine Sache dagegen mit 12,7 Prozent Marktanteil trotz des Feiertags gewohnt gut.

