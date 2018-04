Friseure und Hebammen haben große Quoten-Probleme

© RTL II/Stefanie Schumacher

Seit einiger Zeit versucht sich RTL II am Nachmittag an einer Dokusoap über Friseure, RTL will mit Hebammen am Vormittag punkten. Beide Formate fuhren nun neue Negativrekorde ein. Aber auch Vox tat sich am Nachmittag ungewohnt schwer.



20.04.2018 - 09:44 Uhr von Timo Niemeier 20.04.2018 - 09:44 Uhr

Ein Erfolg ist die Dokusoap "Einfach hairlich - Die Friseure" für RTL II nicht: Der durchschnittliche Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bislang bei nur etwas mehr als vier Prozent. Nun hat das Format einen neuen Tiefstwert eingefahren: Nur noch 90.000 Menschen sahen sich das Format um 16 Uhr überhaupt noch an, in der Zielgruppe reichte das für ganz schwache 2,3 Prozent Marktanteil. Auch "Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt" versagte im Anschluss mit nur 2,2 Prozent.

Für steigende Quoten sorgten im Anschluss dann die beiden Soaps: "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" kamen auf 9,0 und 9,4 Prozent Marktanteil. Dass es für RTL II am Donnerstag aber trotzdem nur zu einem Tagesmarktanteil in Höhe von 4,9 Prozent reichte, ist vor allem der schwachen Daytime zuzuschreiben. Zwischen 9 und 18 Uhr kam kein einziges Format auf mehr als fünf Prozent Marktanteil.

Auch bei RTL hakte es gewaltig: Am Mittwoch holten die "Hebammen im Einsatz" mit 12,0 und 13,1 Prozent noch die bislang besten Marktanteile, am Donnerstag fiel das Format mit 3,9 und 4,9 Prozent aber auf neue Tiefstwerte. "Punkt 12" steigerte sich danach deutlich auf 13,7 Prozent, das neue "Meine Geschichte - Mein Leben" fuhr ab 14 Uhr mit 11,1 Prozent ebenfalls einen neuen Tiefstwert ein. "Verdachtsfälle" fiel danach in den einstelligen Bereich.

Ungewohnte Probleme hatte am Donnerstag auch Vox: "Shopping Queen" wurde nur von 320.000 Menschen gesehen, der Marktanteil beim jungen Publikum belief sich auf 5,3 Prozent. Für "4 Hochzeiten und eine Traumreise" sah es im Anschluss mit 4,7 Prozent noch schlechter aus. "Zwischen Tüll und Tränen" steigerte sich danach zwar immerhin auf 6,1 Prozent, aber auch darüber wird man bei Vox kaum jubeln. Für "First Dates" ging es danach auch postwendend zurück auf 5,0 Prozent.

Besser Nachrichten kommen von Sat.1: Das neue Format "Köln Gesamt" hat dort mit 9,4 Prozent den bislang besten Wert eingefahren, 550.000 Menschen sahen zu. "Klinik am Südring" verbesserte sich danach sogar noch auf 10,9 Prozent, das war dann aber auch schon das höchste der Gefühle für Sat.1 am Nachmittag.

Weiterhin richtig gut läuft es für den Disney Channel: Der Sender erreichte am Donnerstag bei den Kindern einen Tagesmarktanteil in Höhe von 17,6 Prozent und fuhr damit einen neuen Rekord ein. Vor allem in der Access-Primetime lief es fantastisch: "Phineas & Ferb" erzielte in der Spitze 32,8 Prozent Marktanteil, die neue Folge von "Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen" holte ebenfalls ganz starke 30,7 Prozent.



Teilen