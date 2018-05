Vox mit Hochzeits-Doku noch nicht auf Wolke 7

© MG RTL D / picture alliance /Timm Schamberger

Vox begleitet in den nächsten Wochen Matthias Mangiapane und Hubert Fella bei den Vorbereitungen zu ihrer Hochzeit. Zum Auftakt waren die Quoten eher mau. Richtig schlecht lief es zum Abschied für das RTL II-Format "Stahl:hart gegen Mobbing"



01.05.2018 - 09:56 Uhr von Uwe Mantel 01.05.2018 - 09:56 Uhr

Schon einige Promis ließen sich in den letzten Jahren bei den Vorbereitungen zu ihrer Hochzeit und der Trauung selbst von Fernsehkameras begleiten, nun gibt es mit "Hubert & Matthias - Die Hochzeit" auch ein erstes eigenes Format für ein schwules Paar. Die Quoten waren zum Auftakt allerdings noch eher mau. Die erste Folge sahen am Montag ab 22:15 Uhr 790.000 Zuschauer insgesamt, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 5,8 Prozent klar unter dem Vox-Senderschnitt. Zuvor war "Goodbye Deutschland" mit 6,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen allerdings auch schon deutlich unter seinen Normalwerten geblieben.

Richtig schlecht lief es unterdessen am Montagabend bei RTL II. Dort ging die vierteilige erste Staffel von "Stahl:hart gegen Mobbing" zu Ende. Nachdem das Format zunächst mit 6,1 Prozent Marktanteil noch erfolgreich gestartet war, ging es Woche für Woche ein Stück bergab. Zum Abschied reichte es gerade mal noch für 3,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 400.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, seit dem Auftakt hat sich die Reichweite somit mehr als halbiert.

Marktanteils-Trend: Stahl:hart gegen Mobbing



Immerhin ließ "Armes Deutschland" den Marktanteil ab 22:10 Uhr direkt wieder auf gute 6,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen steigen, "Exclusiv - die Reportage" kam ab kurz vor Mitternacht sogar auf 8,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Zudem gibt's auch eine gute Nachricht aus dem Nachmittag: "Krass Schule - Die jungen Lehrer" legte mit 5,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einen ordentlichen Auftakt hin und schlug sich ungleich besser als die Friseure zuletzt. "Köln 50667" überzeugte im Anschluss mit 10,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Auf einen gelungenen Brückentag kann zudem kabel eins zurückblicken. Der Film "Demolition Man" bescherte dem Sender in der Primetime sehr gute 8,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Phantom-Kommando" überzeugte im Anschluss mit 6,7 Prozent Marktanteil ebenfalls. Zudem holte "Mein Lokal, Dein Lokal" am Vorabend stolze 8,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Abenteuer Leben täglich" zuvor schon 8,0 Prozent. Und selbst "Achtung Kontrolle" lief mit 5,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe solide.

Teilen