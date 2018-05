Zumindest auf seine Bauern kann sich RTL verlassen

© MG RTL D

An einem insgesamt recht schwachen Pfingstmontag hat RTL zumindest mit der Vorstellung neuer Kandidaten bei "Bauer sucht Frau" punkten können. Am Abend musste sich der Sender nicht nur dem "Tatort" unterordnen, sondern auch ProSieben.



22.05.2018 - 09:40 Uhr von Alexander Krei 22.05.2018 - 09:40 Uhr

Es wurde richtig knapp, doch am Ende hatte RTL hauchdünn die Nase vorn: Mit einem - zugegebermaßen enttäuschenden - Tagesmarktanteil von 10,4 Prozent lag der Kölner Sender am Pfingstmontag in der Zielgruppe 0,1 Prozentpunkte vor ProSieben. Zu verdanken hat man den Sieg nicht zuletzt der Vorstellung weiterer einsamer Landwirte. "Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern" erreichte am Vorabend mit 1,14 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern einen sehr guten Marktanteil von 17,0 Prozent und war mit erfolgreicher als vor einem Jahr.

Insgesamt schalteten 3,03 Millionen Zuschauer ein, sodass es auch hier mit 13,7 Prozent für die Kuppelshow mit Inka Bause überzeugend lief. Zuvor hatte schon "RTL aktuell" mit 2,78 Millionen Zuschauern sowie 16,9 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum überzeugen können. Ansonsten tat sich der Sender an Pfingstmontag jedoch schwer, tagsüber einen zweistelligen Marktanteil einzufahren. In der Primetime musste man sich neben dem "Tatort" zudem ProSieben geschlagen geben, wo "Maze Runner - Die Auserwählten in der Brandwüste" punktete.

1,90 Millionen Zuschauer sahen den US-Spielfilm, in der Zielgruppe reichte es für einen richtig guten Marktanteil von 13,9 Prozent. RTL kam mit "Avatar - Aufbruch nach Pandora" gegen nicht über 1,75 Millionen Zuschauer sowie 12,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Unterm Strich kann man damit allerdings durchaus zufrieden sien, zumal "Starship Trooper" am späten Abend noch 13,0 Prozent verzeichnete. Bei ProSieben erzielte "World War Z" im Anschluss noch 11,9 Prozent Marktanteil. Tagsüber konnte sich der Sender auf die beiden "Ice Age"-Wiederholungen verlassen.

Für kabel eins verlief der Abend indes ähnlich unspektakulär wie der gesamte Tag: Zwar erreichte die Actionkomödie "R.E.D. - Älter, Härter, Besser" immerhin 2,16 Millionen Zuschauer, doch in der Zielgruppe sprang nicht mehr als ein Marktanteil von 8,2 Prozent heraus. kabel eins kam mit dem Klassiker "Die Farbe Lila" immerhin noch auf eine Million Zuschauer sowie 5,1 Prozent Marktanteil und war damit deutlich gefragter als die Free-TV-Premiere von Ricki - Wie Familie so ist" bei Vox. Die Tragikomödie enttäuschte mit nur 690.000 Zuschauer sowie 4,2 Prozent Marktanteil.

Dass RTL II als einziger der acht großen Sender nicht auf Filme setzte, hat sich indes bezahlt gemacht, auch wenn die Doku "20malSex - Mythen über Lust & Liebe" letztlich keine überragenden Quoten einfuhr. Immerhin 940.000 Zuschauer sowie 5,8 Prozent Marktanteil waren das Ergebnis in der Primetime. Die dazu passende Reportage "Sex - Tabufreie Zone?" steigerte sich im Anschluss auf gute 7,1 Prozent.

