Selbst Mitternachts-Wiederholung schlägt "Will & Grace"

Die Neuauflage von "Will & Grace" erreicht weiterhin schwache Quoten bei ProSieben. In dieser Woche verbuchte der Sender selbst um Mitternacht mit "Two and a half Men" mehr Zuschauer. Bei Vox ging derweil die erste "Imposters"-Staffelglanzlos zu Ende.



24.05.2018 - 08:55 Uhr von Alexander Krei 24.05.2018 - 08:55 Uhr

Die gute Nachricht für ProSieben: Auf "Grey's Anatomy" konnte sich der Sender in dieser Woche wieder verlassen. Nachdem die US-Serie zuletzt weniger als zehn Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verzeichnete, steigerten sich die jungen Ärzte am Mittwochabend auf gute 12,2 Prozent und damit auf den besten Wert der laufenden Staffel. Insgesamt schalteten 1,29 Millionen Zuschauer ein. Die schlechte Nachricht für ProSieben: "Will & Grace" konnte vom erfolgreichen Vorlauf einmal mehr nicht profitieren.

Gerade mal 540.000 Zuschauer blieben um 21:15 Uhr dran, eine weitere Folge der amerikanischen Sitcom sahen danach noch 520.000 Zuschauer. In der Zielgruppe lagen die Marktanteile der beiden Episoden bei 5,4 und 5,5 Prozent. Das waren zwar neue Bestwerte für die Neuauflage - doch als Erfolg geht "Will & Grace" damit freilich trotzdem nicht durch. Besonders bitter für ProSieben: Selbst eine um Mitternacht ausgestrahlte Wiederholung von "Two and a half Men" erreichte mehr Zuschauer als die neuen Folgen von "Will & Grace".

Zuschauer-Trend: Will & Grace



Zu später Stunde lag der Marktanteil der über zehn Jahre alten Folgen bei mehr als zwölf Prozent. Davor tat sich zunächst allerdings auch "New Girl" schwer: Die beiden Erstausstrahlungen der Comedyserie gingen mit Marktanteilen von 5,4 und 5,5 Prozent ebenso baden wie zuvor schon "Will & Grace". Am Ende musste sich ProSieben dann auch mit einem überschaubaren Tagesmarktanteil von 9,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen begnügen, was bloß für den dritten Platz hinter RTL und Sat.1 reichte.

Ernüchternde Serien-Quoten musste indes auch Vox hinnehmen, wo am späten Abend die letzten beiden Folgen von "Imposters" liefen. Diese konnten mit Marktanteilen von 3,1 und 3,7 Prozent allerdings erwartungsgemäß nicht überzeugen, das Staffel-Finale sahen nach 23 Uhr gerade mal noch 370.000 Zuschauer. Immerhin schlug sich der Spielfilm "Die Unfassbaren" zum Start in den Abend mit 1,09 Millionen Zuschauern sowie 6,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ganz ordentlich.

