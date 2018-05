Vox: Kräftig steigende Quoten für "Hubert und Matthias"

© MG RTL D / picture alliance /Timm Schamberger

Erst "Goodbye Deutschland", dann "Hubert und Matthias": Für Vox lief's am Montagabend richtig gut - beide Formate erzielten zweistellige Marktanteile in der Zielgruppe. Bei RTL kann man sich über den Erfolg von "Wer wird Millionär?" freuen.



29.05.2018 - 08:51 Uhr von Alexander Krei 29.05.2018 - 08:51 Uhr

Seit einigen Wochen begleitet Vox nun schon die beiden aus "Hot oder Schrott" bekannten Kandidaten Hubert und Matthias bei ihren Hochzeitsplanungen. Mit Marktanteilen zwischen 5,8 und 7,4 Prozent stieß die Dokusoap bislang allerdings auf eher mäßiges Interesse. In dieser Woche war das anders: Die Quoten zogen spürbar an - und erstmals reichte es sogar für einen zweistelligen Marktanteil in der Zielgruppe.

Sehr gute 10,2 Prozent verbuchte "Hubert & Matthias - Die Hochzeit" ab 22:15 Uhr bei Vox, insgesamt hatten 1,12 Millionen Zuschauer eingeschaltet. Geholfen hat dabei auch der Vorlauf: Schon "Goodbye Deutschland! Viva Mallorca" schlug sich im Vorfeld mit 1,44 Millionen Zuschauern sowie 10,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe richtig gut. Zum Vergleich: "Promis auf Hartz IV" erzielte zur gleichen Zeit bei RTL II 7,8 Prozent Marktanteil.

Marktanteils-Trend: Hubert & Matthias - Die Hochzeit



Beim jungen Publikum ging die Auswanderer-Dokusoap letzlich sogar als größter Verfolger von "Wer wird Millionär?" hervor. Das RTL-Quiz mit Günther Jauch, das diesmal zum "Zocker-Special" umfunktioniert wurde, punktete mit guten 14,2 Prozent Marktanteil, musste den Tagessieg letztlich aber "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" überlassen. Insgesamt entschieden sich 3,95 Millionen Zuschauer für die Rateshow.

Hier hatte wiederum das ZDF mit seiner Familienkomödie "Ihr seid natürlich eingeladen" die Nase vorn. 5,28 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 20,1 Prozent bedeuteten den unangefochtenen Tagessieg. Das Erste hatte dagegen nichts zu melden und kam mit seiner Dokureihe "Was Deutschland bewegt" zunächst nicht über 1,71 Millionen Zuschauer hinaus, auch "Hart aber fair" tat sich danach mit weniger als zwei Millionen Zuschauern ungewohnt schwer.

