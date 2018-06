TV-Markt: Dämpfer für Vox, 2-Jahres-Hoch für kabel eins

© Vox

Das zuletzt erfolgsverwöhnte Vox erhielt im Mai aus Quotensicht einen deutlichen Dämpfer, während RTL II zulegte und kabel eins sogar den besten Monat seit zwei Jahren verzeichnete. RTL baute seinen Vorsprung vor ProSieben unterdessen wieder aus.



Bevor der Juni und Juli auch aus Quotensicht wieder von der nahenden Fußball-WM bestimmt werden, fand der Mai nochmal unter Normalbedingungen statt und gibt daher mehr Aufschluss über die derzeitige Verfassung der Sender. Und da fällt einer negativ auf, der in den letzten Jahren recht erfolgsverwöhnt war: Vox erlebte im Mai einen deutlichen Dämpfer. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sackte deutlich um 0,7 Prozentpunkte auf nun nur noch 6,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe ab. Seit Februar 2016 gab es nur zwei Monate mit einem geringeren Wert: Die EM-Monate Juni und Juli 2016. Beim Gesamtpublikum lag Vox mit 4,6 Prozent (-0,4 Prozentpunkte) nur noch knapp vor ProSieben.

Größte Sogen bereiten Vox weiterhin die US-Serien-Abende. "Imposters" erwies sich mittwochs als weiterer völliger Fehlschlag und selbst mit dem vielgelobten "Big Little Lies" gelang es in dieser Woche nicht, in die Nähe des Senderschnitts zu kommen. Diese Schwächen konnte Vox in der Vergangenheit häufig mit den herausragenden Quoten vieler Eigenproduktionen kompensieren - doch auch hier sah es zuletzt eben nicht mehr so gut aus wie gewohnt. "Sing meinen Song" ist zwar generell noch immer ein Erfolg, liegt aber fast fünf Prozentpunkte unter dem Vorjahresschnitt und fiel in der vergangenen Woche gegen die "GZSZ"-Primetime-Ausgabe sogar erstmals unter den Senderschnitt. Und "Grill den Profi" lief zwar besser als in der ersten Staffel, die Nachfolger können Steffen Henssler aus Quotensicht aber weiterhin nicht gleichwertig ersetzen. Dazu kam dann noch, dass es auch tagsüber nicht mehr ganz so gut lief wie in den letzten Monaten, auch weil hier teils Wiederholungen gezeigt wurden.

kabel eins und RTL II legen spürbar zu

Vox blieb zwar auch im Mai der mit Abstand erfolgreichste Privatsender der zweiten Generation, doch während die Kölner deutlich Federn ließen, verspürten RTL II und kabel eins Rückenwind. RTL II legte um 0,3 Prozentpunkte auf nun 5,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu, im Vergleich zum Vorjahres-Mai lag das Plus sogar bei 0,4 Prozentpunkten. Highlights waren hier ohne Frage die Sozialdokus, mit denen RTL II dienstags meist zweistellige Marktanteile holte und häufig sogar den Primetime-Sieg für sich beanspruchen konnte. Und auch sonst punktete RTL II mit überraschend ernsthaftem Programm, etwa mit "Die Gruppe - Schrei nach Leben". Dazu kam noch, dass am Vorabend vor allem "Köln 50667" derzeit einen hervorragenden Lauf hat. Mit im Schnitt 10,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erlebte die Soap den besten Monat seit April 2015.

Knapp hinter RTL II kam kabel eins durchs Ziel: Hier legte der Marktanteil im Vergleich zum April ebenfalls um 0,2 Prozentpunkte auf nun 5,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zu. Zum Vergleich: Im Mai des vergangenen Jahres standen nur 4,7 Prozent auf dem kabel-eins-Konto. Für kabel eins war der Mai somit der beste Monat seit Sommer 2016. Vor allem war es ein starkes Filmprogramm, das kabel eins nach vorne brachte, dazu kamen Erfolge mit der Eigenproduktion "Trucker Babes". Am Vorabend gab's nach dem Aufschwung zuletzt hingegen wieder einen kleinen Dämpfer, von "Schrauben, sägen, siegen - Das Duell" hatte man sich mehr erhofft.

RTL leicht erholt, ProSieben und Sat.1 geben ab

Nachdem der Monatsbeginn für RTL so richtig schlecht ausgesehen hatte - nach der ersten Mai-Woche lag ProSieben noch in Schlagdistanz - berappelte sich der Dauermarktführer im Lauf des Monats wieder und steigerte sich nach dem schwachen April um immerhin 0,2 Prozentpunkte auf nun 11,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass RTL weiterhin zu den größeren Verlierern im TV-Markt gehört, im Vergleich zum Vorjahr ging es nämlich um 0,9 Prozentpunkte nach unten - mehr als bei jedem anderen Sender.

Dass es nicht noch schlechter aussah, ist vor allem der Stärke von "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" zu verdanken, das verlässlich am Vorabend etliche Tagessiege einheimst - und auch einen erfolgreichen Primetime-Ausflug hinlegte. Ansonsten macht sich samstags natürlich inzwischen das Fehlen von "DSDS" bemerkbar, Die Serie "Lifelines" erwies sich dienstags als Flop, donnerstags war mit Serien-Wiederholungen auch meist wenig zu holen. Immerhin ist auf "Bachelor in Paradise" und "Let's dance" Verlass. Der Nachmittag bleibt zwar eine Problemzone, es sieht aber nicht mehr ganz so schlimm aus wie in den Monaten zuvor, zudem spürt man bei "Guten Morgen Deutschland" derzeit etwas Aufwind.

Den Vorsprung auf ProSieben konnte RTL im Mai leicht ausbauen, denn ProSieben musste im Vergleich zum April wieder 0,2 Prozentpunkte abgeben und kam nun noch auf 9,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Hier ist es vor allem die Comedy, die Probleme macht: "jerks" verzeichnet zwar eine relativ hohe zeitversetzte Nutzung, trotzdem sind die Quoten der einzigen fiktionalen Eigenproduktion (gemeinsam mit Maxdome) sehr überschaubar, "New Girl" hätte man wohl besser bei Sixx belassen, "Will & Grace" hat hierzulande eine zu kleine Fanbasis. Neben einigen starken Filmen hieß das Highlight vor allem "Germany's Next Topmodel", das gerade sogar das stärkste Finale seit 2013 hinlegte. Betrachtet man nur das junge Publikum zwischen 14 und 39 Jahren, das ProSieben als seine "Relevanzzielgruppe" bezeichnet, dann legte der Sender übrigens im Vergleich zum Vormonat sogar zu und holte mit 12,3 Prozent Marktanteil den bislang besten Wert des Jahres.

Sat.1 ist das frische Programm in diesem Jahr recht früh ausgegangen, wie unsere monatliche Frische-Index-Auswertung gerade zeigte - daher kommt es auch nicht so überraschend, dass der Mai auch wieder spürbar schwächer lief als die letzten beiden Monate. Um 0,4 Prozentpunkte ging's auf nun 8,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nach unten. Damit schlug sich der Sender aber trotzdem noch besser als in den ersten Monaten des Jahres, als selbst die 8-Prozent-Marke unüberwindlich schien. Am besten lief für Sat.1 der Freitag, sowohl mit den Luke-Shows als auch mit Balders "Promi-Flaschendrehen". Während es beim jungen Publikum bergab ging, stieg der Marktanteil beim Gesamtpublikum übrigens sogar leicht auf 6,6 Prozent an, den besten Wert seit November.

ZDF und Das Erste mit Verlusten

Die gefragtesten Programme beim Gesamtpublikum waren aber wieder die Öffentlich-Rechtlichen - auch wenn es im Monat vor der Fußball-WM für beide Sender einen Jahrestiefstwert gab. Das ZDF lag mit 13,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum trotzdem wieder mit viel Vorsprung vor der gesamten Konkurrenz, Das Erste kam auf 10,6 Prozent Marktanteil und erreichte damit erneut sein historisches Tief aus dem Januar 2017.

Auch wenn noch keine WM war: Bei beiden Sendern gehörten Fußball-Übertragungen zu den stärksten Sendungen. Das ZDF punktete mit seinen beiden letzten Champions-League-Übertragungen vor Verlust der Rechte, Das Erste mit dem DFB-Pokalfinale. Meistgesehene Sendung im Ersten war aber der Münster-"Tatort" mit seinen zehn Millionen Zuschauern. Beim ZDF sorgte zudem die royale Hochzeit von Harry und Meghan für ein Quoten-Highlight. Dass Das Erste beim jungen Publikum mit 6,6 Prozent anders als beim Gesamtpublikum deutlich im Aufschwung war, ist zu einem Teil einem weiteren herausragenden Event zu verdanken: Dem Eurovision Song Contest, der satte 42 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte.

Die Monatsmarktanteile im Überblick

MA ab 3

+/-

Vormonat

+/-

April 17 MA 14-49 +/-

Vormonat +/-

April 17

Das Erste

10,6 -0,3

-0,8

6,6 +0,4

-0,7

ZDF

13,1 -0,3

+0,5

6,3

+/-0

+0,4 RTL

8,2

-0,4

-1,3 11,2

+0,2

-0,9 Sat.1

6,6

+0,2

-0,2

8,2

-0,4

-0,2 ProSieben

4,5

-0,1

-0,1 9,4

-0,2

-0,2 Vox

4,6

-0,4

-0,5

6,5

-0,7

-0,5 RTL II

3,1

+0,1

-0,1 5,5 +0,3

+0,4 kabel eins

3,8

+0,3

+0,4

5,3

+0,2 +0,6

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Quelle: DWDL-Recherche

Die meistgesehenen Sendungen des Monats

Gesamtpublikum Zielgruppe 14-49 Das Erste Tatort: Schlangengrube Eurovision Song Contest

ZDF Champions League: Real Madrid - Bayern

Champions League: Real Madrid - Bayern

RTL Formel 1 - Monaco - Das Rennen Gute Zeiten, Schlechte Zeiten - Mallorca-Special

Sat.1 San Andreas

San Andreas

ProSieben Ice Age - Kollision voraus!

Germany's Next Topmodel

Vox Ab ins Beet!

Sing meinen Song - Folge 2

RTL II Armes Deutschland - Stempeln oder Abrackern? Armes Deutschland - Stempeln oder Abrackern?

kabel eins Crocodile Dundee II

Duell der Magier







