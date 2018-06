"Neo Magazin Royale" mit stärkster Quote seit September

© ZDF/Ben Knabe

Eine sehr starke Woche erwischte diesmal das "Neo Magazin Royale", das bei den 14- bis 49-Jährigen einen der höchsten Marktanteile seiner Geschichte einfahren konnte. ZDFneo punktete bei den Jüngeren auch mit "heute-show" und "Sketch-History"



01.06.2018 - 09:55 Uhr von Uwe Mantel 01.06.2018 - 09:55 Uhr

Der Blick auf die Zuschauerzahlen der linearen Ausstrahlung sind beim "Neo Magazin Royale" mit seiner starken Nutzung über die Mediathek natürlich stets allenfalls die halbe Wahrheit, bemerkenswert ist aber trotzdem, wie gut die Show in dieser Woche abschnitt. So reichte es dank 230.000 14- bis 49-jährigen Zuschauern für einen hervorragenden Marktanteil von 3,6 Prozent in dieser Altersgruppe - das war einer der höchsten Marktanteile in der Geschichte der Sendung. Besser sah es nur einmal im September vergangenen Jahres aus. Insgesamt hatten 380.000 Zuschauer eingeschaltet, was 1,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

Beim jungen Publikum konnte ZDFneo am Donnerstag ohnehin recht gut mit den ZDF-Comedys punkten. Die Wiederholung der "heute-show" hatte zuvor schon 2,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt und zudem insgesamt mit 720.000 Zuschauern starke 3,0 Prozent geholt. "Sketch History" sahen nach dem "Neo Magazin" noch 260.000 Zuschauer. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 2,7 Prozent. "Orange is the New Black" war ab 23:30 Uhr dann hingegen weder bei Jung noch Alt gefragt, die Marktanteile lagen jeweils weit unterhalb der 1-Prozent-Marke. Auch der Film "Angst - Der Feind in meinem Haus" lief in der Primetime nicht so gut, wie man das meist von ZDFneo gewohnt ist. 560.000 Zuschauer wurden insgesamt gezählt. Das reichte beim Gesamtpublikum noch für 2,1 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen waren es sogar nur 0,9 Prozent.

Einen richtig starken Start in den Abend erlebte hingegen Super RTL, wo "Asterix erobert Rom" 3,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. 650.000 Zsuchauer hatten insgesamt eingeschaltet. Der Konkurrent Disney Channel konnte da nicht ganz mithalten, fuhr mit 1,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe für "Juno" aber auch nicht schlecht. Einen richtig schlechten Abend erlebte hingegen Nitro, wo die "Mythbusters" mit nur 0,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen völlig untergingen. Auch für ProSieben Maxx sah es nicht gut aus, die "Checker Buddies" kamen ebenso wie "Galileo 360°" nicht über 0,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus. Unter der 1-Prozent-Marke lagen die Marktanteile auch den überwiegenden Teil des Abends auch bei Sixx, wo "New Girl", "You're the Worst" und "How I Met Your Mother" liefen.

