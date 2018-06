"Let's dance" legt zu, Lukes WM-Show ordentlich

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Eine Woche vor dem Finale holte "Let's dance" am Freitagabend den besten Marktanteil seit Mitte März. Da konnte "Luke! Die WM und ich" bei Weitem nicht mithalten, ordentlich lief die Sat.1-Show aber trotzdem.



02.06.2018 - 09:13 Uhr von Uwe Mantel 02.06.2018 - 09:13 Uhr

"Let's dance" blieb über die gesamte Staffel betrachtet bislang hinter den Vorjahreswerten zurück - doch nun setzt die Tanzshow nochmal zu einem Schlussspurt an. Eine Woche vor dem Finale lief es so gut wie seit der ersten regulären Ausgabe dieser Staffel nicht mehr. So reichte es dank 1,34 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern für einen sehr guten Marktanteil von 18,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe. 3,55 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, knapp eine viertel Million mehr als in der vergangenen Woche.

Marktanteils-Trend: Let's dance



Im Schlepptau lief es auch für das "Exclusiv - Spezial" im Anschluss gut, das den Marktanteil in der Zielgruppe mit 17,7 Prozent weitgehend auf dem hohen Niveau halten konnte. RTL belegte am Freitag sogar die ersten vier Plätze in den Zielgruppen-Tagescharts komplett - neben den beiden genannten Primetime-Formaten schafften nämlich auch "GZSZ", das seine grandiose Woche mit 21,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe beendete, sowie "RTL aktuell" mit stolzen 19,9 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern vor der gesamten Konkurrenz.

Auch wenn RTL also dominierte, muss man bei Sat.1 aber mit Blick auf den Abend nicht unglücklich sein. Das Special "Luke! Die WM und ich" lief mit 11,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nämlich zumindest sehr ordentlich. 1,29 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Nach der Sendung liefen die Zuschauer allerdings in Scharen davon: Wiederholungen von "Knallerfrauen" und "Ladykracher" kamen nicht über 6,2 und 4,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus.

