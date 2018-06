"Rock am Ring" treibt viele junge Zuschauer zu 3sat

© 3sat

3sat hat mit seiner Übertragung von "Rock am Ring" am Samstag ungewöhnlich viele junge Zuschauer erreicht, der Marktanteil lag bei mehr als zwei Prozent. Sport1 punktete derwei am späten Abend mit Boxen und lag deutlich vor Sky Sport News HD.



03.06.2018 - 10:11 Uhr von Alexander Krei 03.06.2018 - 10:11 Uhr

Festival-Fans kamen am Samstagabend bei 3sat auf ihre Kosten - und davon gab es ganz offensichtlich einige. 290.000 Zuschauer sahen dort die Live-Übertragung von "Rock am Ring" und bescherten dem Sender einen guten Marktanteil von 1,3 Prozent. Deutlich besser lief es jedoch beim jungen Publikum, das für gewöhnlich nicht zur Kernzielgruppe von 3sat gehört: Auf starke 2,5 Prozent Marktanteil brachte es "Rock am Ring" hier, was rund dem Dreifachen des Senderschnitts entspricht.

Unter den kleinen Kanälen wusste am Samstagabend unterdessen auch Sport1 zu überzeugen, allerdings drehte der Spartensender erst zu später Stunde auf. Der Box-Abend aus Hannover zählte ab 20 Uhr zunächst nur 130.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 0,2 Prozent in der Zielgruppe, konnte die Reichweite mit dem Hauptkampf zwischen Artur Mann und Alexander Peil jedoch auf 320.000 Zuschauer ausbauen. Gegen 23 Uhr entsprach das einem Marktanteil von 2,0 Prozent beim Gesamtpublikum, in der Zielgruppe wurden immerhin 1,6 Prozent erzielt.

Sky Sport News HD zog im direkten Box-Duell klar den Kürzeren. Der dort gezeigte Kampf zwischen Robin Krasniqi und Stanislav Kashtanov kam dort nicht über 50.000 Zuschauer sowie 0,2 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum hinaus. Auf die Begegnung zwischen Emre Cukur und Roman Shkarupa hatten im Vorfeld nur 50.000 Zuschauer sehen wollen. Pech hatte SSNHD zudem mit dem Fußballspiel zwischen Schweden und Dänemark, das unerwartet in direkter Konkurrenz zum WM-Test der deutschen Nationalmannschaft lief. Mehr als 30.000 Zuschauer waren somit nicht drin.

Richtig große Reichweiten erzielten aber andere kleine Sender am Samstag eher selten. Selbst ZDFneo verpasste die Millionen-Marke diesmal deutlich, kam zum Start in den Abend mit dem Film "Geister der Vergangenheit" aber immerhin auf 490.000 Zuschauer sowie 2,0 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Nitro steigerte sich mit seinen True-Crime-Formaten am späten Abend immerhin auf bis zu 410.000 Zuschauer und lag damit übrigens Sixx, das ein ähnlich gelagertes Programm anbot.

Teilen