WM-Gegner mit Problemen, aber Soaps auf Erfolgskurs

Während die Fußball-WM der Konkurrenz in der Primetime weiter zusetzt, läuft es für die Vorabend-Soaps weiter glänzend. "Gute Zeiten, schlechten Zeiten" schlägt sich gewohnt gut, auch RTL II lockt die Zuschauer vor den Fernseher.



27.06.2018 - 09:41 Uhr von Alexander Krei 27.06.2018 - 09:41 Uhr

Der stärkste Fußball-Verfolger lief auch am Dienstag wieder im Vorabendprogramm. Es handelt sich dabei um die RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechten Zeiten", die es in der Zielgruppe auf einen überzeugenden Marktanteil von 18,0 Prozent brachte und sich damit weitgehend unbeeindruckt zeigte von der WM-Konkurrenz. Insgesamt schalteten 2,74 Millionen Zuschauer ein. Gut schlugen sich aber auch die Soaps von RTL II: So kam "Köln 50667" auf 9,2 Prozent Marktanteil, "Berlin - Tag & Nacht" im Anschluss sogar auf 10,0 Prozent.

In der Primetime wurden die Karten hingegen wieder neu gemischt, wie RTL II im Falle der Dokusoap "Extrem schwer" zu spüren bekam. Mehr als ein Marktanteil von 2,9 Prozent war für das Format nicht drin. Aber auch RTL hatte der WM zunächst nur wenig entgegenzusetzen: So startete eine "Bones"-Wiederholung mit 7,2 Prozent Marktanteil in den Abend, eine weitere Folge kam danach nicht über 1,39 Millionen Zuschauer sowie 5,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Gut lief's erst nach 23 Uhr, als sich die US-Serie auf 11,3 Prozent steigern konnte.

Noch härter traf es jedoch Sat.1 und ProSieben. So erzielten die "Simpsons" bei ProSieben zwischenzeitlich nur 4,3 Prozent Marktanteil, während Sat.1 mit zwei alten Folgen seiner Krimiserie "Der letzte Bulle" jeweils nur 4,4 Prozent schaffte. Immerhin: "Akte 20.18" steigerte den Marktanteil im Anschluss auf 6,4 Prozent, die "Spiegel TV - Reportage" holte 7,2 Prozent. Völlig unter die Räder geriet indes "Achtung Abzocke", das bei kabel eins nur 2,1 Prozent Marktanteil erzielte.

Einigermaßen zufrieden kann man dagegen bei Vox sein, auch wenn die WM-Konkurrenz auch an den Kölnern nicht spurlos vorbeiging. So erzielte "Hot oder Schrott" zum Start in den Abend zunächst zwar lediglich 4,8 Prozent Marktanteil, steigerte sich um 22:15 Uhr mit einer weiteren Folge auf überzeugende 8,3 Prozent. Unter den kleinen Sendern war derweil einmal mehr ZDFneo gefragt: Mit 1,23 Millionen Zuschauer konnte der "Stralsund"-Krimi so manch größeren Konkurrenten hinter sich lassen.

