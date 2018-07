ZDFinfo punktet mit True Crime, "Alf" macht Super RTL froh

© ZDF

Auch am Samstag gehörte ZDFinfo wieder zu den größten Kleinen, der True-Crime-Programmierung sei Dank. Noch knapp davor landete Super RTL, wo "Alf" sich im Lauf des Abends immer weiter steigerte.



01.07.2018 - 10:03 Uhr von Uwe Mantel 01.07.2018 - 10:03 Uhr

Schon in den letzten Tagen tauchte ZDFinfo in den Tagesmarktanteil-Charts immer wieder auf den vorderen Plätzen unter den kleineren Sendern auf - auch am Samstag wieder. 1,9 Prozent wurden beim Gesamtpublikum ebenso wie bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Beim jungen Publikum war unter den Kleinen somit nur Super RTL noch ein klein wenig stärker. Zu verdanken hatte ZDFinfo das seiner stundenlangen True-Crime-Programmierung den ganzen Tag über. Mittags sorgte das Aufrollen spektakulärer Kriminalfälle sogar für Marktanteile jenseits der 4-Prozent-Marke, über 300.000 Zuschauer wollten beispielsweise mehr über den Fall Kenneth Erskine wissen.

Auch Super RTL war bereits tagsüber stark, "Barbie in: Die magischen Perlen" lief etwa nicht nur bei den Kindern gut, sondern holte mittags auch 5,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Friends" im Anschluss von 4,6 Prozent, auch "Spirit: Wild und frei" und "Trolls - Die Party geht weiter" lagen noch bei rund 4 Prozent. Am Abend setzte der Sender dann auf einen "Alf"-Marathon: Der haarige Außerirdische vom Planeten Melmac musste in direkter Konkurrenz zum Fußball zwar noch mit Marktanteilen von weniger als einem Prozent in er Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen vorlieb nehmen, doch ab 21:45 Uhr ging's dann rasant nach oben. 1,7 Prozent waren es um 21:45 Uhr, um 22:15 Uhr standen schon 2,3 Prozent Marktanteil zu Buche, eine halbe Stunde später 3,4 Prozent, nach 23:15 Uhr wurde dann die 4-Prozent-Marke geknackt.

