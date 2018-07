Juni-Marktanteile: Das sind die (wenigen) Gewinner

© DWDL

Auch die kleinen Sender bekamen die WM-Konkurrenz im Juni zu spüren. Doch ganz vereinzelt gab es auch Gewinner - so wie RTLplus, das sogar einen Rekord schaffte. Nach oben ging es zudem für n-tv, ZDFneo hielt die Spitzenposition.



Die Fußball-Weltmeisterschaft hat die Quoten von ARD und ZDF bekanntlich beflügelt (DWDL.de berichtete). Klar, dass der Aufschwung auch an den kleinen Sendern nicht unbemerkt vorbeiging - und so dominieren bei ihnen in den zurückliegenden Wochen erwartungsgemäß die roten Vorzeichen. Doch nicht alle mussten Verluste hinnehmen: Für RTLplus lief es im Juni sogar so gut wie noch nie. Mit einem Marktanteil von 1,2 Prozent konnte sich der Sender bei den 14- bis 49-Jährigen um 0,1 Prozentpunkte gegenüber dem Vormonat steigern, verglichen mit Juni 2017 ging es sogar um 0,4 Prozentpunkte nach oben. Der Rückstand auf Sat.1 Gold schmolz auf 0,4 Prozentpunkte.

Mit Blick aufs Gesamtpublikum gelang es RTLplus, den Marktanteil bei 1,3 Prozent stabil auf dem Rekord-Niveau vom Mai zu halten. Gleichzeitg konnte auch ZDFneo stabile Quoten verbuchen: Ebenso wie im Monat zuvor kam der Sender mit seinem Krimi- und Trödelschwerpunkt auch diesmal wieder auf einen Gesamt-Marktanteil von 3,2 Prozent. Das reichte übrigens, um sowohl RTL II als auch kabel eins hinter sich zu lassen. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren immerhin 1,6 Prozent drin, sodass ZDFneo noch vor DMAX und auf Augenhöhe mit Sat.1 Gold landete. Stärker war dagegen der RTL-Ableger Nitro, der zwar Verluste hinnehmen musste, sich aber bei guten 1,8 Prozent hielt.

Weitere Gewinner des Monats findet man im Bereich der Kultur, denn sowohl 3sat als auch Arte überzeugten im Juni mit konstanten Zuschauerzahlen. 3sat erzielte wie schon in den Monaten zuvor einen Marktanteil von 1,2 Prozent beim Gesamtpublikum, Arte erzielte genau einen Prozent. Die Fußball-Weltmeisterschaft ging unterdessen wenig überraschend auf Kosten der Sportsender. Sport1 verzeichnete im Juni nur noch 0,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe - für den Sender war das der schlechteste Wert seit Jahren. Daran konnte auch der Erfolg vom "WM-Doppelpass" nichts ändern. Eurosport 1 tat sich mit 0,4 Prozent aber noch schwerer, war aber auch schon im dem Monaten zuvor nicht erfolgreicher.

MA 14-49

+/-

Vormonat

+/-

Juni 17

MA gesamt

Nitro 1,8

-0,2

-0,2

1,6

Super RTL

1,7

-0,4

-0,2

1,4

ZDFneo 1,6

-0,1

-0,4

3,2

Sat.1 Gold

1,6

-0,2

+0,1

1,6

DMAX

1,4

-0,2

-0,4

0,8

ProSieben Maxx

1,3

-0,2

+/-0

0,7

ZDFinfo

1,3

-0,2

+0,1

1,3

Sixx 1,2

-0,3

+0,2

0,8

RTLplus 1,2

+0,1

+0,4

1,3

Disney Channel

1,1

-0,1

-0,3

0,7

Comedy Central (14-2 Uhr)

1,1

-0,1

-0,3

0,4

n-tv

1,0

+0,1

-0,2

1,1

Welt

0,9

-0,2

-0,3

0,8

Viva (6-14 Uhr)

0,9

-0,1

--

0,4

Kika

0,8

-0,1

-0,3

0,7

Tele 5

0,8

-0,4

-0,1

0,9

3sat 0,8

+/-0

+/-0

1,2

Arte 0,7

+/-0

-0,1

1,0

Phoenix 0,6

-0,2

-0,1

0,9

Sport1 0,6

-0,4

-0,2

0,6

One 0,6

-0,1

+/-0

0,7

TLC 0,6

+/-0

+/-0

0,4

kabel eins Doku

0,5

-0,2

+0,2

0,4

Eurosport 1

0,4

+/-0

+/-0

0,5

Tagesschau 24

0,2

-0,1

-0,1

0,3

Servus TV

0,2

-0,1

+/-0

0,3

MTV 0,1

+/-0

--

0,0



Gegen den Trend stieg dagegen der Marktanteil von n-tv: Die Kölner schlossen erstmals seit September wieder einen Monat mit einer Eins vor dem Komma ab. Genau 1,0 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen eingefahren - Konkurrent Welt kam dagegen, ohne N24 Doku, nicht über 0,9 Prozent hinaus. Beim Gesamtpublikum lag n-tv mit 1,1 Prozent sogar 0,3 Prozentpunkte vor Welt. Auch Phoenix kam dagegen nicht an und schloss den Monat mit einem leichten Minus ab: 0,9 Prozent erzielte der und Ereignis- und Dokumentationskanal, der sich vor wenigen Wochen ein neues Design zugelegt hat. Auch ZDFinfo tat sich etwas schwerer, war mit jeweils 1,3 Prozent Marktanteil bei allen sowie bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern aber erneut gut im Rennen.

WM drückt Disney Channel auf einstelligen Marktanteil

Nach rekordreichen Monaten ist der Aufwärtstrend des Disney Channels - bedingt durch die Fußball-WM - erst mal beendet. Zum ersten Mal fiel der Sender in diesem Jahr auf einen einstelligen Marktanteil bei den 3- bis 13-Jährigen zurück: 9,5 Prozent wurden im Mai erzielt. Freuen kann man sich aber mit Blick auf die Zeitschiene zwischen 6 und 12 Uhr, in der der Disney Channel eigenen Angaben zufolge ein Wachstum von 23 Prozent bei den Kindern verzeichnete. Nickelodeon lag zudem mit 6,9 Prozent wieder deutlich hinter Disney. Ganz vorne landeten Super RTL und der öffentlich-rechtliche Kinderkanal, die aber ebenfalls Verluste hinnehmen mussten.

MA 3-13

(6:00-20:15)

+/-

Vormonat

+/-

Juni 17

MA 14-49

20:15-0:00 Super RTL inkl. Toggo Plus 17,5 -1,9 -2,7 1,9 Kika

15,4

-2,3

-4,5

--

Disney Channel

9,5

-3,5

-0,7

1,0

Nickelodeon 6,9

-1,3

-1,6

0,5

MDR hält sich an der Spitze, RBB verliert deutlich

Die Dritten Programme haben im Juni bundesweit zusammengerechnet etwas mehr als einen Prozent Marktanteil eingebüßt. Davon war auch das MDR Fernsehen betroffen, das mit einem Marktanteil von 8,7 Prozent aber erneut stärkstes Drittes war und den bisherigen Jahrestiefswert nur ganz knapp unterbot. Für das NDR Fernsehen ging es im eigenen Sendegebiet gegenüber Mai um einen halben Prozentpunkt auf 6,9 Prozent nach unten. Abgesehen davon hielt sich nur noch das BR Fernsehen bei mehr als sechs Prozent. Schlusslicht war das RBB Fernsehen, das ein starkes Minus von 0,8 Prozentpunkten hinnehmen musste und lediglich 5,3 Prozent Marktanteil in Berlin und Brandenburg schaffte.

MA

ab 3

+/-

Vormonat MDR 8,7

-0,7 NDR 6,9

-0,5

BR 6,3

-0,7

WDR 5,6

-0,7

SWR 5,4 -0,6

HR 5,4 -0,3

RBB

5,3

-0,8



So lief der Juni für den Pay-TV-Markt

Die von Sky vermarkteten Sender erzielten im Juni zusammen einen Marktanteil von drei Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und lagen damit einen Prozentpunkt unter dem Mai-Wert - überraschend ist das nicht, immerhin rollte der Ball vorwiegend bei ARD und ZDF. "Dominiert" wird die Sport-Hitliste dann auch vom letzten Spieltag der Handball-Bundesliga, deren Konferenz bei Sky trotzdem von nur 80.000 Menschen gesehen wurde. In der Zielgruppe reichte es immerhin für 1,1 Prozent Marktanteil. Meistgesehener Film war "Dunkirk" mit 200.000 Zuschauern bei Sky, gefolgt von "Jurassic World". Die Dinos unterhielten bei Syfy immerhin 180.000 Zuschauer und trieben den Marktanteil auf stolze 3,2 Prozent.

