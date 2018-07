RTL vorn, Vox zweistellig, ProSieben-Ranking im Aufwind

© RTL

Den Tagessieg in der Zielgruppe sicherte sich mal wieder "GZSZ", auch in der Primetime lag RTL aber vorn. Gut gefahren ist auch Vox mit dem Film "Oblivion" und der nachfolgenden Doku. Bei ProSieben lief "Die Besten" zumindest besser als zuletzt.



06.07.2018 - 09:45 Uhr von Uwe Mantel 06.07.2018 - 09:45 Uhr

"Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" erwischte am Donnerstag bei Weitem nicht den stärksten Tag, mit 1,2 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern und 17,3 Prozent Marktanteil sicherte sich die RTL-Soap aber trotzdem einmal mehr den Tagessieg in der klassischen Zielgruppe. 2,45 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Doch auch in der Primetime lag RTL vorn. Zufrieden sein kann man allerdings eigentlich nur mit dem Start in den Abend, wo "Alarm für Cobra 11" 13,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe holte, schon die zweite Folge tat sich mit 11,5 Prozent dann allerdings deutlich schwerer. "Bad Cop" und "Countdown" blieben nach 22:15 Uhr sogar einstellig.

Bei Vox kann man mit dem Donnerstagabend hingegen durchweg zufrieden sein. Der Film "Oblivion" bescherte dem Sender sehr gute 10,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 1,6 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Im Anschluss daran zeigte Vox ein rund zweistündiges Porträt über Tom Cruise und konnte auch damit punkten. 8,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen waren das Ergebnis.

Vox lag in der Primetime damit auch vor ProSieben, wo die Rankingshow "Die Besten" aber immerhin nicht mehr so schlecht lief wie bei den beiden ersten Ausgaben im Juni. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zog auf 9,1 Prozent an, 1,07 Millionen Zuschauer wurden insgesamt gezählt. In Unterföhring sollte man sich trotzdem eingestehen, dass mit dem x-ten Ranking einfach nicht mehr viel zu holen ist. St.1 kam mit "Criminal Minds" zum Start in den Abend auf 8,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, steigerte sich im Lauf des Abends aber Stück für Stück. Ab 22:15 Uhr waren die Marktanteile zweistellig.

Zufrieden sein kann man auch bei RTL II: "Frauentausch" lief mit 6,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ziemlich gut - wohl vor allem, weil man nochmal die Folge mit Erotik-Darstellerin Roxxy ausstrahlte. Im Anschluss holte eine Wiederholung von "Traumfrau gesucht" sogar 8,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Und letztlich lief es auch für kabel eins gut: "Die Goonies" und "Super 8" erzielten Marktanteile von 5,6 und 5,4 Prozent bei den 14- bsi 49-Jährigen.

Teilen