RTL-"Zahltag" legt deutlich zu, kabel-eins-"Kinik" verliert

RTL trifft mit seinem Einstieg in die Sozialdokus ins Schwarze: "Zahltag" legte in der zweiten Woche noch deutlich zu, auch "Armes Reiches Deutschland" lief besser. kabel eins konnte mit "Die Klinik" seine Zuschauer hingegen weniger überzeugen



Seit der vergangenen Woche setzt RTL am Dienstagabend erstmals seit vielen Jahren zumindest vorübergehend nicht mehr auf Fiction, sondern auf Factual-Formate und hat sich dort dem Sozialdoku-Trend verschrieben, den zuletzt insbesondere RTL II mit großem Erfolg bedient hat. Und auch für RTL zahlt sich dieser Weg offenbar aus: Das in der vergangenen Woche schon sehr ordentlich gestartete Format "Zahltag! Ein Koffer voller Chancen" konnte seinen Marktanteil in der zweiten Woche deutlich um drei Prozentpunkte auf nun 16,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen steigern.

Man muss schon mehrere Jahre zurückgehen, um eine Serienfolge zu finden, die auf diesem Sendeplatz erfolgreicher lief. Auch die zu Beginn doch sehr überschaubare Gesamt-Zuschauerzahl zog um 220.000 an und lag nun bei immerhin 1,9 Millionen. Das entsprach beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 8,1 Prozent. "Zahltag" ist das mit Abstand stärkste Format am Doku-Dienstag, auch die nachfolgende Reihe "Armes Reiches Deutschland" profitierte aber vom stärkeren Vorlauf und steigerte sich in der Zielgruppe um 1,1 Prozentpunkte auf 13,8 Prozent Marktanteil. Hier ist der höhere Marktanteil allerdings vor allem auf die ansonsten schwächere TV-Nutzung zurückzuführen, anders als bei "Zahltag" blieb die absolute Zuschauerzahl im Vergleich zur Vorwoche nämlich nur konstant. 1,42 Millionen sahen hier insgesmt zu. Auch bei "Deutschland direkt! Wenn das Geld hinten und vorne nicht reicht" blieb die Reichweite fast unverändert, der Marktanteil in der Zielgruppe blieb in etwa stabil bei 11,3 Prozent.

Während die RTL-Dokuformate ihre Bewährungsprobe in der zweiten Woche bestanden, bewegte die ebenfalls in der vergangenen Woche gestartete kabel-eins-Doku "Die Klinik" deutlich weniger Zuschauer dazu, erneut einzuschalten. Im Vergleich zur vergangenen Woche blieb etwa jeder dritte Zuschauer weg, die Gesamt-Zuschauerzahl sackte von 900.000 auf 590.000 ab. War der Marktanteil in der Zielgruppe in der vergangenen Woche noch auf halbwegs solidem Niveau, rutschte "Die Klinik" diesmal mit nur noch 4,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen klar unter den Senderschnitt. Im weiteren Verlauf des Abends ging's dann sogar weiter bergab: Das "K1 Magazin" kam nicht über 3,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus, "Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens" versagte eine Stunde später sogar mit 1,7 Prozent Marktanteil auf der ganzen Linie.

Bei Vox kann man hingegen zufrieden sein mit dem Dienstagabend. "hot oder Schrott - Die Allestester" erreichte zwar absolut gesehen so wenige Zuschauer wie noch nie - 1,07 Millionen waren es an der Zahl - das lag allerdings vor allem an der Sommer- und Ferienzeit-bedingt ohnehin geringeren Fernsehnutzung. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hielt sich mit 9,0 Prozent in etwa auf dem Niveau der Vorwoche. Erfreulich zudem: "Beat the Box" konnte den Marktanteil im Anschluss sogar spürbar auf 8,1 Prozent steigern und liegt nun ebenfalls klar im grünen Bereich. 810.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

