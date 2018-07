ZDF punktet mit Promi-Quiz, "Einstein Junior" bleibt schwach

© ZDF/Svea Pietschmann

Zum ersten Mal zeigte das ZDF eine Promi-Special des "Quiz-Champions", das sorgte bei den jüngeren Zuschauern für noch bessere Zahlen als gewohnt. Bei RTL lief "Einstein Junior" unterdessen auch in der zweiten Woche nur mau.



29.07.2018

Es hat schon ungewöhnlich lange gedauert, bis das ZDF nun erstmals der Versuchung erlegen ist, eine Promi-Variante seiner Show "Der Quiz-Champion" zu drehen. Die Bilanz: Alles in allem war sie auch nicht erfolgreicher als gewöhnliche Ausgaben - dafür sprach sie ein jüngeres Publikum an als zuletzt die regulären Ausgaben. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte die Kerner-Show am Samstagabend nämlich einen sehr guten Marktanteil von 11,2 Prozent, das war der beste Marktanteil in dieser Altersgruppe seit 2014. Beinahe hätte es sogar für den Primetime-Sieg gereicht, nur der Sat.1-Film "(T)Raumschiff Surprise" war noch geringfügig stärker.

Insgesamt passte sich die Promi-Ausgabe aber ins gewohnte Quoten-Bild der Sendung ein - und das ist bei den Samstags-Ausgaben schon immer erfreulich gut: 3,88 Millionen Zuschauer sahen zu - das waren sommerbedingt natürlich etwas weniger als bei den Ausgaben im Frühjahr und Herbst, lag aber fast exakt auf dem Niveau der Sommerausgabe des vergangenen Jahres. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 16,9 Prozent. Den Primetime-Sieg verpassten die quizzenden Promis allerdings auch hier knapp, der Film "Kalt ist die Angst" im Ersten zählte nämlich 4,02 Millionen Zuschauer, was 17,0 Prozent Marktanteil entsprach.

Während man beim ZDF aber vollauf zufrieden sein kann, kam RTL mit "Einstein Junior - Deutschlands cleverste Kids" nicht vom Fleck. Die Quoten verharrten quasi bewegungslos auf dem schwachen Niveau der vergangenen Woche: Nur 1,18 Millionen Zuschauer wurden insgesamt gezählt, die Marktanteile lagen bei 5,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Für eine Samstagabend-Show ist das zu wenig. Im Anschluss wiederholte RTL nochmal die Ehrlich-Brothers-Show "Showdown der besten Magier der Welt" und zählte damit sogar 60.000 Zuschauer mehr. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zog ebenfalls leicht auf 10,2 Prozent an.

