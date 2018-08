"AWZ" feiert erfolgreich, aber "Bachelorette" mit Tief

© MG RTL D / Kai Schulz

Am Vorabend war die Welt für RTL in Ordnung: Das Jubiläum von "Alles was zählt" bescherte der Soap eine der besten Quoten des Jahres und "GZSZ" holte den Tagessieg. "Die Bachelorette" fiel danach aber auf ein neues Tief - lag aber trotzdem vorn.



16.08.2018 - 08:51 Uhr von Alexander Krei 16.08.2018 - 08:51 Uhr

Am Mittwoch war bereits die 3000. Folge von "Alles was zählt" im Vorabendprogramm von RTL zu sehen. Mit den Quoten kann man in Köln überaus zufrieden sein, lagen sie doch vor allem beim jungen Publikum ein ganzes Stück über den Normalwerten. 900.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren entsprachen einem starken Marktanteil von 16,2 Prozent in der Zielgruppe. Das war einer der besten Werte des Jahres. Zum Vergleich: Im Schnitt bringt es "AWZ" in diesem Jahr bislang auf rund 13,6 Prozent.

Insgesamt schalteten 2,14 Millionen Zuschauer bei der Jubiläumsfolge ein. Allerdings war die Soap keineswegs der einzige Vorabend-Erfolg für RTL: Zuvor erreichte "RTL aktuell" sogar 3,02 Millionen Zuschauer sowie stolze 19,6 Prozent Marktanteil, "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" sicherte sich danach sogar den Tagessieg in der Zielgruppe und steigerte sich auf 20,7 Prozent. Ungleich ernüchternder fallen dagegen die Quoten von "Die Bachelorette" aus: Mit 1,69 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 12,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen setzte es neue Tiefstwerte.

Dennoch setzte sich RTL am Mittwoch auch in der Primetime an die Spitze - die Konkurrenz hatte der Kuppelshow nur wenig entgegenzusetzen. Am besten lief es zunächst noch für ProSieben, wo sich "Grey's Anatomy" wieder etwas erholte und auf 1,12 Millionen Zuschauer und einen soliden Marktanteil von 10,6 Prozent in der Zielgruppe kam. Im Zuge dessen ging es auch für den Ableger "Seattle Firefighters" wieder spürbar nach oben: Nachdem zuletzt nur ein Marktanteil von 7,7 Prozent drin war, wurden nun immerhin wieder 9,3 Prozent erzielt. Insgesamt schalteten eine Million Zuschauer ein, fast 200.000 mehr als vor sieben Tagen.

Keine Hoffnung gibt's dagegen wohl für die neue Sitcom "Younger", die im weiteren Verlauf des Abends bei ProSieben mit Marktanteilen von 6,1 und 5,7 Prozent unter die Räder geriet. Wenig Grund zur Freude gab's auch für Vox, wo die neue Serie "Conviction" am späten Abend nicht über 950.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 3,7 Prozent in der Zielgruppe hinauskam. Zuvor hatten schon zwei Wiederholungen von "Rizzoli & Isles" mit Werten von 3,0 und 3,5 Prozent versagt.

