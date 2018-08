Jo-Gerner-Drama beschert "GZSZ" hervorragende Quoten

© RTL

Der Tagessieg ging am Freitag nicht an "Promi Big Brother", sondern an "GZSZ", wo Jo Gerner angeschossen und lebendig begraben wurde. Im Anschluss konnte sich "The Wall" trotz der harten Konkurrenz erholen.



18.08.2018 - 09:28 Uhr von Uwe Mantel 18.08.2018 - 09:28 Uhr

Schon in den letzten Tagen trommelte RTL mit Bildern vom angeschossenen und lebendig begrabenen Jo Gerner für die "GZSZ"-Folge an diesem Freitag - mit Erfolg. Die Soap beendete die bislang dritterfolgreichste Woche in diesem Jahr mit einem hervorragenden Marktanteil von 23,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und sicherte RTL den Titel der in der Zielgruppe meistgesehenen Sendung des Tages noch vor dem starken "Promi-Big-Brother"-Auftakt bei Sat.1. Insgesamt hatten 2,69 Millionen Zuschauer eingeschaltet, über eine viertel Million mehr als noch am Donnerstag. Auch "Alles was zählt" lief zuvor mit 17,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bereits prächtig.

Auch mit dem Abschneiden in der Primetime kann man bei RTL recht zufrieden sein, konnte sich "The Wall" doch trotz der starken Konkurrenz im Vergleich zur ernüchternden Vorwoche wieder ein Stück weit erholen. Solide 12,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen holte die Gameshow, 2,06 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Damit belegte "The Wall" in der Primetime den zweiten Platz nach "Promi Big Brother". Im Anschuss daran hielt die Wiederholung des Mario-Barth-Bühnenprogramms von der Waldbühne in Berlin das Marktanteils-Niveau bei 12,8 Prozent in der Zielgruppe.

Große Probleme hat RTL unterdessen weiterhin im Nachmittagsprogramm. "Blaulicht-Report" (8,9 Prozent), "Verdachtsfälle" (8,0 Prozent), "Verdachtsfälle - Spezial" (9,5 Prozent) und "Betrugsfälle" (7,7 Prozent) lagen allesamt auf deutlich zu schwachem Niveau.

Teilen