Jauch beim jungen Publikum noch vor dem DFB-Pokal

"Wer wird Millionär?" ist am Montag in eine neue Staffel gestartet und hat auf Anhieb gegen starke Konkurrenz den Primetime-Sieg beim jungen Publikum eingefahren. Insgesamt lag der DFB-Pokal im Ersten vorn, auch Sat.1 kann sich über gute Quoten freuen.



21.08.2018 - 08:57 Uhr von Timo Niemeier 21.08.2018 - 08:57 Uhr

Günther Jauch hat mit "Wer wird Millionär?" eine erfolgreiche Rückkehr ins RTL-Programm gefeiert und damit auf Anhieb auch König Fußball in die Schranken verwiesen. 1,23 Millionen junge Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen sich den Staffelauftakt am Montag an, der Marktanteil in dieser Altersklasse lag damit bei guten 15,2 Prozent. Mehr junge Zuschauer hatte nur "GZSZ" am Vorabend, das sogar auf 20,7 Prozent Marktanteil kam. Das DFB-Pokalspiel zwischen Fürth und Dortmund lockte im Ersten 1,19 Millionen junge Zuschauer an, hier wurden aufgrund der längeren Sendezeit 15,7 Prozent gemessen.

Insgesamt lag das Fußballspiel dann allerdings deutlich vor "Wer wird Millionär?". 5,16 Millionen Zuschauer schalteten ein und sahen, wie sich Dortmund zunächst in die Verlängerung quälte und dort schließlich in der letzten Minute den Siegtreffer erzielte. Der Marktanteil lag bei starken 20,9 Prozent. Jauch erzielte mit seinen 3,94 Millionen Zuschauern aber ebenfalls sehr gute 14,3 Prozent. Erfolgreich war auch das ZDF unterwegs: Den Krimi "Liebe bis in den Mord" sahen 4,32 Millionen Menschen, 15,5 Prozent Marktanteil waren die Folge.

Sehr zufrieden sein kann man auch bei Sat.1, dort erzielte "MacGyver" zunächst 9,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, die zweite Folge steigerte sich danach auf 10,2 Prozent. "Promi Big Brother" brachte es am späten Abend sogar auf 15,4 Prozent. Die aktuelle Staffel liegt damit weiterhin deutlich über den Werten aus 2017. 1,90 Millionen Menschen schalteten die neueste Folge ein, keine andere Sat.1-Sendung hatte am Montag mehr Zuschauer. Gegen die Show hatte es dann auch RTL schwer: "Extra" stürzte trotz des guten Vorlaufs auf nur noch 8,6 Prozent ab.

Schwierigkeiten in der Primetime hatte dagegen ProSieben, das mit "The Big Bang Theory" zunächst auf 9,9 Prozent Marktanteil kam. "The Middle" musste sich danach wie immer mit etwas weniger begnügen und erreichte noch 8,8 Prozent. Die Nerds steigerten sich im Anschluss allerdings nicht, wie in den vergangenen Wochen, irgendwann wieder auf zweistellige Werte, sie blieben den ganzen Abend über bei weniger als zehn Prozent hängen, erst die zweite Folge von "Mom" holte ab 23:40 Uhr 10,9 Prozent. Nach Mitternacht waren sogar 11,4 Prozent drin.

