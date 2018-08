"Geissens" machen ihre Sache nur wenig besser als Joop

© RTL II / Hannes Kroell

Nachdem RTL II Jette Joop aus dem Programm verbannt hat, sollen es nun die "Geissens" richten. Die waren zwar auch gefragter als das Gründerformat, zufrieden wird man mit den nun erzielten Quoten beim Sender aber auch nicht sein.



21.08.2018 - 09:44 Uhr von Timo Niemeier 21.08.2018 - 09:44 Uhr

3,1 und 2,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erzielte Jette Joop mit ihrem Gründerformat "Jung, weiblich, Boss!" in den vergangenen zwei Wochen. Viel zu wenig für RTL II, die Sendung flog deshalb nun aus dem Programm. Statt Jette Joop setzt man auf bekanntes: Die "Geissens" sollen es richten. Zum Auftakt schalteten aber auch hier nur 570.000 Menschen ein, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 4,5 Prozent.

Die Millionärsfamilie performte damit zwar deutlich besser als Jette Joop, lag aber unterhalb des Senderschnitts. Große Probleme macht währenddessen weiterhin das Format "Echt Familie", das schon in den vergangenen Wochen nur sehr maue Quoten eingefahren hat. Auch an diesem Montag sah es für zwei Ausgaben mit 2,9 und 1,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ganz schlecht aus.

RTL II erzielte am Montag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 5,0 Prozent und war damit der schwächste aller acht großen Sender. Beim Gesamtpublikum reichten die 2,3 Prozent sogar nur zu Platz elf, hier musste man sich auch ZDFneo, NDR und WDR geschlagen geben. Besonders ZDFneo erlebte mal wieder einen richtig starken Tag, deutlich mehr als eine Million Menschen versammelte "Inspector Barnaby" in der Primetime vor den TV-Geräten. Mit 6,2 und 6,6 Prozent Marktanteil lagen die beiden Folgen deutlich über dem Senderschnitt. Beim jungen Publikum erzielte ZDFneo einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,1 Prozent, auf diesen Wert kam übrigens auch ZDFinfo, das sich damit in einer exzellenten Form präsentierte. Normalerweise liegt der Schnitt des Senders bei den 14- bis 49-Jährigen bei maximal 1,5 Prozent.

Teilen