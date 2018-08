Sozialdokus von RTL II funktionieren auch als Wiederholung

© RTL II

RTL II hat am Dienstag gute Quoten mit seinen Sozialdokus erzielt, obwohl es sich dabei nur um alte Folgen gehandelt hat. Bei Vox erreichte "Hot oder Schrott" gute Werte und auch bei einigen kleineren Sendern gibt es Grund zur Freude.



22.08.2018 - 09:49 Uhr von Timo Niemeier 22.08.2018 - 09:49 Uhr

Dass RTL II mit seinen Sozialdokus gute Quoten holt, ist länge keine Überraschung mehr. Inzwischen finden immer mehr ähnliche Formate auch auf anderen Sendern ihren Weg ins Programm. "Armes Deutschland" und "Hartz und herzlich" funktionieren aber auch als Wiederholung erstaunlich gut. Am Dienstag kam das erstgenannte Format zur besten Sendezeit bei RTL II auf 1,32 Millionen Zuschauer und 9,5 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe.

Noch etwas erstaunlicher ist die Tatsache, dass sich "Hartz und herzlich" im Anschluss auf tolle 10,7 Prozent steigern konnte - die Sendung lief in direkter Konkurrenz zu "Promi Big Brother" in Sat.1. RTL II erreichte auch deshalb einen richtig guten Tagesmarktanteil in Höhe von 7,1 Prozent und lag damit nur minimal hinter Vox, das auf 7,2 Prozent kam. Die Kölner punkteten in der Primetime mit "Hot oder Schrott", das 1,13 Millionen Menschen sehen wollte, hier wurden 8,6 Prozent in der Zielgruppe gemessen. "Beat the Box" brachte es danach immerhin noch auf 7,0 Prozent.

Auch kabel eins kann sich über einen starken Tagesmarktanteil in Höhe von 6,1 Prozent freuen. An den Filmen am Abend lag das aber nicht, sie lagen, teils deutlich, darunter. Vielmehr sind es nach wie vor die US-Serien im Tagesprogramm, die kabel eins derzeit nach oben ziehen. "Navy CIS" holte am Vormittag starke 11,1 Prozent, "Without a Trace" kam danach auf 10,6 Prozent und "Numb3rs" steigerte sich im Anschluss sogar auf 13,0 Prozent und hatte mehr junge Zuschauer als "Punkt 12" bei RTL. Danach fielen die Marktanteile zwar in die Einstelligkeit, lagen aber immer noch deutlich oberhalb des Senderschnitts. Erst "Mein Lokal, Dein Lokal" fiel ab 18 Uhr auf deutlich schwächere 5,3 Prozent zurück.

Richtig gut lief es am Dienstag für Sixx: Zwei Folgen von "Castle" erreichten in der Primetime jeweils 3,1 Prozent Marktanteil, "Profiling Paris" erzielte danach noch 2,3 Prozent. Die "Killer Couples" versagten dann zwar mit weniger als 1,0 Prozent, die Late Show von "Promi Big Brother" war ab 23:55 Uhr aber wieder deutlich stärker nachgefragt. 320.000 Menschen sahen zu, das ließ den Marktanteil auf 4,9 Prozent nach oben schnellen. RTLplus setzte am Dienstagabend auf "Im Namen des Gesetzes" und verzeichnete damit lange kontinuierlich steigende Quoten. Die erste Episode erreichte noch 1,3 Prozent Marktanteil, Folge vier kam dann schon auf 2,8 Prozent. Am Nachmittag funktioniert das "Familiengericht" weiterhin prächtig, mit bis zu 3,1 Prozent Marktanteil lag das Format deutlich über dem Senderschnitt.

