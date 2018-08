Rakers' "Kriminalreport" zum Einstand kaum gefragt

© rbb/HR/SWR/Ben Knabe

Der "Kriminalreport" im Ersten ist noch nicht der erhoffte Erfolg, zum Auftakt erzielte die neue Sendung mit Judith Rakers nur sehr schwache Quoten. Auch "hart aber fair" tat sich danach schwer. Das ZDF hatte da mit einem alten Krimi leichtes Spiel.



28.08.2018 - 09:18 Uhr von Timo Niemeier 28.08.2018 - 09:18 Uhr

Mit dem "Kriminalreport" will Das Erste endlich eine schlagkräftige Antwort auf den anhaltenden Erfolg von "Aktenzeichen XY… ungelöst" liefern. Zum Auftakt waren die Quoten aber weit entfernt von denen des erfolgreichen ZDF-Formats. Nur 2,41 Millionen Menschen sahen sich die neue Sendung mit Judith Rakers an, das entsprach einem Marktanteil in Höhe von 8,4 Prozent. Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren lief es mit 5,9 Prozent noch einmal ein gutes Stück schlechter.

"hart aber fair", das sich im Anschluss aus der Sommerpause zurückmeldete und wo über Rassismus debattiert wurde, erreichte danach ebenfalls nur schwache 7,7 Prozent Marktanteil, 2,16 Millionen Menschen sahen sich den Talk an. "hart aber fair" hatte damit exakt so viele Zuschauer wie "Inspector Barnaby" bei ZDFneo um 20:15 Uhr, dort kann man sich über die erzielten 7,5 Prozent aber sehr freuen. Und während die 3,3 Prozent beim jungen Publikum für ZDFneo ebenfalls sehr gut sind, waren die 3,2 Prozent für Frank Plasberg ein Nackenschlag.

Erst die "Tagesthemen" erreichten ab 22:15 Uhr mit 11,3 Prozent einen zweistelligen Marktanteil beim Gesamtpublikum, 2,48 Millionen Menschen informierten sich bei der Nachrichtensendung. Der "Kriminalreport" musste zur besten Sendezeit jedenfalls nicht nur das ZDF, sondern auch RTL mit "Wer wird Millionär?" den Vortritt lassen. Die Mainzer erreichten mit dem Krimi "Neben der Spur - Todeswunsch" 4,78 Millionen Menschen, das reichte für den lockeren Tagessieg. 16,6 Prozent Marktanteil wurden gemessen und auch beim jungen Publikum lief es mit 9,1 Prozent rund. Günther Jauch kam auf etwas mehr als vier Millionen Zuschauer.

Durch den schwachen Abend erreichte Das Erste nur einen Tagesmarktanteil in Höhe von 9,0 Prozent, selbst RTL (9,3 Prozent) kam auf einen besseren Wert. Ganz zu schweigen vom ZDF, das mit 14,3 Prozent an der Spitze lag. Beim jungen Publikum war Das Erste mit 4,7 Prozent der schwächste aller acht großen Sender. Sehr gut präsentierte sich ZDFneo: Mit 5,0 bei allen und 2,4 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern lag man weit über dem Normalniveau.

