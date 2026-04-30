Alles neu macht der Mai: Die Produktionsfirma Fabiola agiert künftig unter dem Namen Roses Are Blue auf dem Markt. Das Unternehmen wird damit Teil der gleichnamigen Struktur von Roses Are Blue, einem von Mathias Coppens gegründeten Entertainment-Label innerhalb der Caviar-Group. Diese soll nach einem Management-Buy-out fortan wieder stärker von Gründern und Management geprägt sein - unterstützt durch den belgischen Unternehmer Jürgen Ingels und den Axio Together Fund, der wiederum über MediaInvest durch den Europäischen Investitionsfonds unterstützt wird.

Der Schritt sei daher auch "mehr als eine Umfirmierung", heißt es. Mit der neuen Struktur werde Fabiola "enger in ein internationales Netzwerk aus Produzenten, Kreativen und Machern eingebunden". Im Gegenzug wird die bisherige Gesellschafterstruktur vollständig abgelöst. Künftig steht die Potsdamer Produktionsfirma stattdessen unter dem Dach einer europäischen Produzentengruppe mit Standorten unter anderem in Brüssel, Amsterdam, Paris, London und Los Angeles.

Keine Veränderungen gibt es indes mit Blick auf die Führung: Oliver Fuchs und Ina Balint-Eck bleiben auch weiterhin als Geschäftsführer, Mitgesellschafter und Founding Managing Directors für die deutsche Gesellschaft verantwortlich. Beide hatten Fabiola, das Formate wie "99: Wer schlägt sie alle?", "The Way Out" oder "Der Germinator" herstellt, im Jahr 2018 gegründet. Aktuell laufen zudem Dreharbeiten für die dritte Staffel einer seriellen Produktion mit dem YouTuber und Schauspieler Freshtorge.

"Wir sind überzeugt, dass kreative Unternehmen in einer internationalen Branche, die sich schneller, breiter und über immer mehr Plattformen hinweg entwickelt, beides brauchen: Unabhängigkeit und Größe", so Fuchs und Balint-Eck. "Unter dem Dach von Roses Are Blue baut diese neue Struktur auf einer Partnerschaft auf, die wir seit unserer Gründung 2018 mitentwickelt haben, und bringt zusammen, was zusammengehört: Macher, Produzenten und Kreative mit einem gemeinsamen Anspruch, über Grenzen hinweg zu arbeiten.“

Mathias Coppens, Managing Partner von Roses Are Blue, erklärte: "Mit dieser Erweiterung machen wir einen wichtigen Schritt in der Umsetzung unserer internationalen Ambitionen. Gemeinsam mit unseren Teams in Belgien, den Niederlanden und Deutschland bauen wir eine kreative Zusammenarbeit ohne Grenzen auf, die es uns ermöglicht, stärker, schneller und kosteneffizienter zu produzieren."